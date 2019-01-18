沐浴乳「洗完滑滑的」？往往清潔力差...害「這族群」爆痘

▲用沐浴乳洗完身體，有滑滑的感覺。（圖／達志／示意圖）

文／謝玠揚

不知道是什麼時候，沐浴乳廣告突然開始強打「洗後不緊繃」、「洗後咕溜咕溜」，從此就成了選購沐浴乳的重要指標之一，甚至有時候想找不滑的還比較麻煩。古早的肥皂洗完總是讓皮膚感到乾澀，到底是加了什麼魔法，才能讓沐浴乳洗後不緊繃呢？

沐浴乳「洗完滑滑的...」，是好滋潤還是好多添加物？

不管是沐浴乳、洗髮乳、洗面乳、洗手皂都一樣，目的都是要帶走皮膚表面的油垢髒污；當這些油污被帶走，也會同時帶走一些皮膚表面本來就存在的油份，因此清潔之後皮膚會覺得比較乾澀、繃繃的，這都是正常現像。但是不少人不喜歡這種洗完緊繃乾澀的感覺，所以「洗完滑滑」的品就應運而生！

這其實有點矛盾：洗臉、洗澡，其實就是想把髒東西洗掉、洗乾淨，如果洗完滑滑的，那一定是有某些東西還附著在皮膚上。各位不覺得，這很奇怪嗎？

「洗後不緊繃」，說穿了，就是兩種方式達成：一種是降低清潔力，另一種就是在產品中添加甘油之類的保濕潤滑類的潤滑成份。對於肌膚乾燥、敏感的人來說，這種做法的確是有幫助的，因為乾性肌膚的人如果皮膚表面油脂被過度洗淨，的確會讓肌膚相當不舒服，﹐甚至引起過敏、紅、癢等現象； 但如果是大量運動出汗、出油旺盛的人，就不建議使用這類的清潔產品了，因為清潔力不足，洗不乾淨，說不定背後就開始冒痘痘了！

我個人是建議，洗完之後，不要有過度的緊繃、乾澀感，但也不要刻意去追求滑滑的。過與不及，兩者對肌膚都不是很好啊！

作者簡介

博士謝玠揚，台大化工博士，在30歲那年創辦醫美保養品牌Neogence霓凈思。近年來成功打入東南亞及歐美數十國市場，努力為台灣品牌走上國際。

原文刊載於商業周刊網站專欄