婚後想白頭偕老有多難？從「3對夫妻」看結婚下場

▲許多人對結婚的想像，就是希望能永遠白頭偕老。（圖／pixabay）

文／梁瓊白

多年前我的一位好友因為丈夫在外跟別的女人搞曖昧，甚至為了對方離家，兩人幾度爭吵到不可開交而辦了離婚，在此之前兩人從戀愛到結婚，已共同生活了二十年，一旦分手，理由卻薄弱得讓人嘆息。有趣的是兩人雖然離了婚卻還住在同一個屋簷下，後來兒女慢慢大了，其中一個還在國外工作，他們雖然同住但是各居一室，她稱前夫為室友，各過各的生活，轉眼也過了十年。

去年她動手術住院，我去看她的時候發現她前夫也在場，聽說還幫她付了部分醫藥費，我問她是否合好、還原婚姻了，她淡淡的說老都老了還原幹嘛，只是以往的情人變家人罷了！或許年紀大了火氣小了，再說經過這麼多年的沉澱與冷靜，看待婚姻的角度也變寬了吧。

現在很多已屆婚齡的男女都不想結婚，在日本還有很多老夫妻到了孩子長大後反而離婚的，想到婚姻路上一路行來的變數，如果讓我重新思考，說不定也會選擇不婚吧。

西方人因離婚容易而看似輕率，東方人則從小被灌輸從一而終，其實比較起來，西方人的婚姻觀才更理性也更人性，當情義不存在，只剩義務的時候，分開對雙方反而是解脫。向來愛得壯烈不稀奇，分得漂亮才是氣度，離婚對女人來說未必不幸，放手也許可以讓彼此的路更寬。

▲夫妻之間在婚後，是否還能保持心靈上的交流，還是如同陌生人一般。（圖／翻攝自pixabay）

我還有一位工作成就非常傑出的女性朋友，與丈夫是戀愛結婚的，兩人也有孩子，婚姻生活平平淡淡，日子過得安安穩穩。丈夫盡職顧家，是那種與世無爭的類型，而她的才幹在職場上被讚賞，在外大展長才，丈夫也欣賞她、以她為傲，但是二十幾年下來兩人的成就越來越有距離，在家兩人無法交集，彼此的心靈越來越遠，內心深處的孤寂感讓她時時有著一個人過的念頭。

但她是好女人，不想破壞這個家的完整，因為丈夫唯一的錯就是他沒有錯，她找不到離開的理由，也沒有分手的藉口，於是她只好讓自己完全埋首於工作，只要還回家，那個家便還是完整的，其實她心裡知道那只是個落腳的地方，丈夫於她只是「室友」。

婚姻有很多無奈和很多不得已，例如前述這位朋友，雖然沒有交集但還能和平共處，算是友善的了。另一位親戚則是從年輕就不斷的吵吵鬧鬧，不離婚的理由說是為了孩子、為了不想讓家庭破碎，而遷就的過了大半輩子，如今老了還住在一起，卻當彼此是空氣，有話不是透過紙條傳達就是由子女轉告，有些事甚至是經由外人告知才知道，冷漠至此也算是心死了吧。

▲婚姻需要雙方用心維護，才能換得一絲白頭偕老的可能。（圖／翻攝自pixabay）

其實，婚姻也未必都這麼絕望，世間夫妻也未必都這麼無情，只是看多、聽多了負面的故事，難免讓人對婚姻沒信心，對感情不再相信，然而也有很多讓人羨慕的伴侶一起幸福終老。我的交遊不是很廣闊，但就以丈夫生前工作的單位來說，便都是一路走來的少年夫妻老來伴。

昔日學術研究單位的薪俸不高，但是每家太太都能克勤克儉的把家打理得內外兼顧，孩子的品德學業就算不是頂尖，也都拿得出去評比，不管是只靠戶長的收入還是夫妻都上班，小日子都過得雖不富裕也還算安定。這些夫妻們從年輕一路走來，如今都退休了，靠著退休金生活挺悠閒的，各自有不同的安排過他們恬淡安逸的老年生活，雖沒有成就上的豐功偉業、揚名立萬的風頭，即便一生都平平淡淡安安穩穩，仍然是值得羨慕的歲月靜好。

有一對平日往來較多的夫妻，妻子一早傳簡訊告訴我他倆要出國一個月，到加拿大看孫子，每到寒暑假出國去兒子家小住已經是這對夫妻退休生活中的慣例，倆人差距十五歲的婚姻，在以前算是老夫少妻的，卻過了和睦的大半輩子，如今一個八十幾，一個七十多，還能互相扶持相濡以沫，老太太還有很好的體力照顧老先生的生活起居，而老先生自己也把身體保養得健健康康的，夫妻任何一方都沒有病痛還能行動自如，才能共享暮光餘暉的美好晚年。

他們一路行來的婚姻，個中曲折外人無法窺探，但是老來能攜手共白頭卻是最好的婚姻範例，他們也是我最羨慕和景仰的一對，不管是到家裡來做客還是一起出去玩，每次看到他們牽手離去的背影，常常讓我感慨如果丈夫生前也能善自珍重，我的老年是否也有機會如此美好？

婚姻真的沒有絕對的規則，倆人是否匹配與其說是條件，不如說是兩人對婚姻的共識與認知，結婚是緣分，婚後都需要盡心力去維護扶持，能否修得白頭偕老雖人各有命，也依然是男女一生都期待的善果吧。

本文摘自《做個不麻煩的老人》／梁瓊白（烹飪名師、資深美食研究家）／原水文化