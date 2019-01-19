離婚沒有對錯！「情緒凌遲」比窮更恐怖...專家千字勸世

▲結婚後並非就能夠獲得幸福美滿的結局。（圖／視覺中國）

文／梁瓊白

網路流傳這麼一段婚姻故事：有個女人不願意屈就自己格格不入的婚姻，寧可放棄高富帥的丈夫，離婚求去，而後選擇一個平庸卻處處以她為重的男人，因為她覺得一輩子很長，不想委屈自己將就的過下去。

一輩子長還是一段婚姻長？考量您看重的是甚麼。每對夫妻許下婚姻的當下，誰不憧憬未來的美好？事實上一段婚姻包含的條件不是只有愛情而已，兩個來自不同家庭的人要共同生活一輩子，需要彼此配合、遷就、容忍的不只是生活習慣、價值觀，甚至連一些小細節，所可能產生的齟齬、摩擦，都不是只憑著「愛」或忍讓，就能完全包容的。

如果不能改變對方與自己契合，長時間的遷就無論是誰，久了都會產生疲憊感，之所以還願意過下去，每個人的考量不同，值不值得在婚姻中腐蝕，每個人的比重也不同，女人主動要求離婚，按傳統評價是不容易被原諒的，何況還要承擔對孩子失職的歉疚、日後生活的謀生能力、還有世俗的壓力，要放下這一切顧忌，不只需要勇氣，還要靠運氣。

現代的女人都有自覺的能力，也勇於選擇，而且現在的社會看待離婚也有更多包容，讓離婚不再是罪惡，因此才有人覺得與其將就彼此、得過且過，不如讓有限的生命多些自主。中國人總說勸和不勸離，但如果婚姻到了連容忍都困難的地步，還勉強湊合的意義又何在？

▲經濟、情感、兒女都有可能是無法下定決心離婚的原因。（圖／翻攝自pixabay）

精神上的凌遲有時更甚於生活可能遇到的艱難，明知難過卻不離的考量，有的為了孩子、有的為面子、也有的是為了銀子，其實孩子會長大，他若心裡沒有妳，天天守著也不親；而面子是給別人看的，只要自己認為不重要，就可以不在乎別人的評論，自然就可以自在；至於銀子，只要肯幹，活兒總是有的，掙多掙少、辛不辛苦而已，想好後果就行，任何決定都要付出代價。

婚姻裡沒有對錯，只有合不合適，有人形容婚姻像穿鞋，合不合腳、舒不舒服只有自己知道，外人的置喙都是多餘。但婚姻絕對是賭注，不到最後誰都不知道是輸還是贏、是成功還是失敗，遇到的是良人還是狼人，這段婚姻究竟能善終還是無解，都是問號。婚前的誓言敵不過婚後的現實，這些現實包括生活習慣、行為模式，如果無法磨合、遷就，時間長了要不是麻木無感，就是一再忍耐累積成心中的抑鬱。

小時候住在眷村那種即使隔著牆，也能聽見隔壁家說話的房子，經常聽見夫妻吵架，吵的內容五花八門，有時吵得兇了，甚麼難聽話都有，還有砸東西的、動手打的，卻沒見到有誰家夫妻因此而離婚。

人們都說夫妻沒有隔夜仇、床頭吵床尾和，其實很多夫妻的相處方式跟陌生人沒兩樣，雖然同住一個屋子卻沒有交集，有事就讓孩子去傳話，即便維持著婚姻，彼此卻視而不見，這樣的日子有何意義？爭吵過程中口不擇言的惡言惡語，會像利刃一樣成為無法修復的傷害，可是老一輩的女人都被教導要忍耐，只是這樣的忍耐算美德嗎？

▲夫妻爭吵後的言語傷害、肢體傷害，都會造成關係難以修補的裂痕。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



其實理論跟實際是有距離的，過不下去的理由何其多，同樣一件事有人覺得可以接受，但也有人無法忍受，時間長了就成了無法補也不想補的裂口，一旦心冷了，情也就挽不回了，只靠單方面的維護並不公平。

根據統計，現在每六對夫妻就有一對以離婚收場，比率如此之高，是現在的婚姻讓願意承擔的人少了，還是已婚者對覺醒更積極了呢？ 結婚沒有對錯，離婚同樣沒有對錯，願不願意接受或忍受，想通了就好！任何決定都有遺憾，差別只在對不起別人，還是對不起自己。

本文摘自《做個不麻煩的老人》／梁瓊白（烹飪名師、資深美食研究家）／原水文化