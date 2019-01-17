比大腸癌可怕！有便意卻拉不出...腸炎「6症狀」跟你一輩子

▲發炎性腸道疾病會造成反覆腹痛、血便。（圖／記者李鍾泉攝）

記者謝承恩／綜合報導

腸道疾病中，除大腸癌令人聞之色變外，還有一種「發炎性腸道疾病」，從年輕就如影隨形的跟著病人一輩子！發作時除了惱人的腹痛、血便外，更會讓人狂跑廁所。若無及早診斷控制，生活大受影響外，長期累積下來的腸道傷害更會造成不可逆的併發症。

奇美醫學中心胃腸肝膽科醫師王宿鴻表示，發炎性腸道疾病，主要是身體在腸道有不正常發炎反應，造成慢性腹痛、血便和其他腸胃道外的症狀等。致病原因目前並不非常清楚，據推測與自體免疫系統、基因、飲食、環境、和腸道菌叢均有相關。

王宿鴻提醒，台灣發炎性腸道疾病發生率在近期是節節上升，1998年到2013年短短15年，病人數足足增加了26倍。由於發炎性腸道是一種慢性疾病，不好根治，病人常在一生中症狀會反覆發作和緩解，像學生或上班族這類的好發族群，若有以下的症狀和警訊，一定要儘早就醫，以排除發炎性腸道疾病的可能性：

1.慢性腹痛超過兩個月以上，有時候甚至半夜痛醒

2.慢性腹瀉、血便超過兩個月以上

3. 一天要跑好幾次廁所，蹲在馬桶上明明有便意但卻排沒多少

4.沒有刻意要減肥，體重卻越來越輕

5.食慾差，易疲倦，生活越來越無精打采

6. 不明原因的貧血，發燒

▲慢性腹瀉、血便超過兩個月以上，請盡快就醫。（圖／奇美醫學中心提供）

若沒有治療控制腸道的發炎反應，經年累月下來會造成嚴重的併發症如腸道狹窄、腸阻塞、腸穿孔、營養不良、感染、癑瘍等，日後大腸癌風險也比一般人高許多。這些併發症不僅對醫生來說是很棘手的問題，對病人來說更是常需要反覆住院甚至開刀，對於生活品質影響相當巨大。

王宿鴻醫師指出，發炎性腸道疾病一般好發於20-45歲之間的青壯年人口，老年人僅佔少部分比例，病人男女比約為六比四，而潰瘍性大腸炎比克隆氏症來的常見。初期症狀不易與常見的急性腸胃炎、腸躁症等做鑑別診斷，過去由於發生率不高，易造成對於此疾病的忽略和誤判，但近年來盛行率和發生率逐年增加，再加上影像和內視鏡技術的進步，醫生可針對病人做出即時的診斷和治療，以便早期控制病人的發炎反應。