灰白色大便是警訊！婦罹「無聲癌2期」下場天堂v.s.地獄

▲腹部超音波檢查發現，葉女胰臟頭長了一顆2公分腫瘤。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名67歲的葉姓婦人，去年8月發現自己的眼睛和皮膚越來越黃，尿液顏色和濃茶一樣，甚至解出灰白色大便，透過各項檢查確診為胰臟癌二期，令她震驚不已！醫師表示，所幸葉女腫瘤生長位置在胰臟頭，症狀出現的早，透過手術切除病灶，搭配化學治療，目前病況穩定半年。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師許樹湖表示，患者眼睛皮膚產生黃疸症狀，是由於血液中的膽色素過高，常見原因包括肝臟疾病、溶血性貧血、和總膽管阻塞等。透過腹部超音波檢查發現，葉女的總膽管阻塞，且胰臟頭的位置長了一顆2公分腫瘤，病理報告確診為胰臟癌第二期。

▲若腫瘤位於胰臟頸和胰臟尾，往往很晚才能察覺異狀。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

一般外科主治醫師王銘嶼說明，胰臟癌的症狀根據腫瘤發生位置及大小有所不同，該名患者因腫瘤位於胰臟頭，使胰管和總膽管阻塞，產生黃疸，故能於早期發現異狀，治療成效也較佳。但若腫瘤位於胰臟頸和胰臟尾，則症狀通常不明顯，往往等到上腹、背部疼痛時，才察覺異狀，此時多數病人的癌細胞已轉移，治癒的機率相對較低。

王銘嶼指出，胰臟癌好發年齡為60歲以上，男性比率較女性多一倍，危險因子包括遺傳、抽菸、喝酒、肥胖、糖尿病、慢性胰臟炎等，因胰臟周遭血管豐富、淋巴多，且目前無較有效的抗癌藥物， 故確診為胰臟癌的患者，僅約20%可以開刀，開刀後五年平均存活率僅約20％，而晚期胰臟癌平均存活時間為3至4個月，故人人聞胰臟癌色變。

▲無痛性黃疸通常與膽胰腫瘤有關。（圖／亞洲大學附設醫院提供）