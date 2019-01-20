吃蛋怕膽固醇太高？1天吃O顆免驚！專家：精華全在蛋黃

▲雞蛋中的蛋黃，是優質的營養攝取來源。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

吃雞蛋把蛋黃挑掉，小心錯失營養精華！專家指出，雞蛋是外食族及健身族常見的營養補給品，內含脂溶性維生素、B群、卵磷脂、礦物質鐵、鋅，可以健腦、護眼，一天吃1~2顆完整全蛋，並不會有膽固醇攝取過多的問題。

營養師簡鈺樺指出，雞蛋常作為優良的蛋白質攝取來源，吸收率可達98%，且大多數的營養精華都存在於蛋黃，其中 包含維生素ADEK、維生素B2、B12、葉酸、膽鹼等，有助於體內醣類、脂質與蛋白質代謝，其中玉米黃素、葉黃素和維生素A，還可以保護眼睛，而雞蛋中的卵磷脂則可幫助健腦，如果因為怕膽固醇就不吃蛋黃，十分可惜！

簡鈺樺也進一步呼籲，由於影響人體血液內的膽固醇，主要是「內生性膽固醇」為主，而食物中的膽固醇影響因素並不大，而蛋黃中的卵磷脂、膽鹼等，更是脂質代謝的重要幫手。以成年人來說，一天習慣是1~2顆完整的全蛋，並不足以造成膽固醇過高的問題，無須太過擔心。

另外在吃蛋前，也要留意一下不同的雞蛋營養！營養師蕭瑋霖針對飲食中常見的「6種雞蛋類型」提出營養素的分析，其中以加工製成的蛋，鈉含量都較高，尤其是「滷蛋」還有「鹹蛋」，更需要酌量食用。

註：蛋白質（protein）、F：脂質（fat）、C：碳水化合物（carbohydrate），Na：鈉含量。



