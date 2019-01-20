經痛別以為忍耐就好！背後惡魔現身...這種病不孕率達50%

▲有的人每逢生理期，就會出現劇烈疼痛感。（圖／記者李佳蓉攝）

記者謝承恩／採訪報導

許多女性朋友遇上經痛，往往選擇忍耐，小心忍出病來！專家指出，台灣曾經有過經痛的女性比例高達93％，依據個人體質不同，身體會有噁心、腹脹、拉肚子、頭痛、冒冷汗等情形，還可能隱藏子宮肌瘤、卵巢囊腫、子宮結構異常等疾病風險！

愛麗生婦產科醫師潘俊亨指出，診間常會遇到20歲~30歲的年輕女性因經痛求診，多數會出現腰痠、拉肚子等症狀，若是子宮內膜異位症患者，還會出現經血量過多、性交疼痛、流鼻血等現象。除此之外，以經痛發生的時機來看，一般多是在經期內前一兩天，若是疼痛感發生在月經中後期，或者月經沒來卻一直在痛的，則可能是子宮發炎或骨盆腔炎等，需要就醫檢查才能找出病因。

潘俊亨表示，這些症狀中以「子宮內膜異位症」復發性高，難以根治，又稱為「不死的癌症」，在臨床比例中，每3個就有1個確診案例。由於該症狀是因子宮內膜組織，開始在腹膜、卵巢、輸卵管、腸壁等部位生長，造成不孕症、便祕、腸絞痛、骨盆炎。通常在家族遺傳或子宮頸狹窄的女性中較常出現，另外本身生活作息差、壓力大易緊張的婦女也是高風險族群。

▲子宮內膜組織開始在腹膜、卵巢、輸卵管、腸壁等部位生長。（圖／翻攝自pixabay）

子宮內膜異位症常見臨床症狀及病發症：

1.經痛：腰痠背痛、腹瀉、暈眩、劇烈生理痛、休克等症狀。

2.不孕症：子宮內膜異位症約30%~50%比例會不孕。

3.性交疼痛：約有25%~40%比例會出現性交疼痛與性交後點狀出血。

4.月經來之前點狀出血及經血量過多。

5.出現周期性咳血或流鼻血等症狀，若是非特異性症狀則會出現血尿、排便疼痛等。

潘俊亨更指出，除了常見經痛外，患者若隨著每次經痛的時間拉長、越痛越厲害，甚至出現大血崩、臉色蒼白等現象，千萬不要拖延，請盡快就醫檢查。另外，平常也要保持心情愉快，作息正常，避免食用大豆異黃酮、巴西蘑菇、葡萄籽、蜂王乳等富含雌性激素的保健食品，除了會增加肌瘤及子宮異位症罹患的風險，還會讓經痛越來越嚴重。

醫師更提醒，台灣的婦女遇到經痛困擾時，都非常會忍耐，甚至有的人就習慣自己到藥局買止痛藥吃，但正確的醫療心態，應是要對自己的病痛有所認識，並在領有處方簽的狀態下正確用藥，若是確診有其他病因，可根據自身的婚姻狀況決定是否要手術治療，才不會長期活在經痛與不孕的陰影下。