ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

經痛別以為忍耐就好！背後惡魔現身...這種病不孕率達50%

點評:經痛有可能是其他病因造成的><
ETtoday健康雲

生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有的人每逢生理期，就會出現劇烈疼痛感。（圖／記者李佳蓉攝）

記者謝承恩／採訪報導

許多女性朋友遇上經痛，往往選擇忍耐，小心忍出病來！專家指出，台灣曾經有過經痛的女性比例高達93％，依據個人體質不同，身體會有噁心、腹脹、拉肚子、頭痛、冒冷汗等情形，還可能隱藏子宮肌瘤、卵巢囊腫、子宮結構異常等疾病風險！

愛麗生婦產科醫師潘俊亨指出，診間常會遇到20歲~30歲的年輕女性因經痛求診，多數會出現腰痠、拉肚子等症狀，若是子宮內膜異位症患者，還會出現經血量過多、性交疼痛、流鼻血等現象。除此之外，以經痛發生的時機來看，一般多是在經期內前一兩天，若是疼痛感發生在月經中後期，或者月經沒來卻一直在痛的，則可能是子宮發炎或骨盆腔炎等，需要就醫檢查才能找出病因。

潘俊亨表示，這些症狀中以「子宮內膜異位症」復發性高，難以根治，又稱為「不死的癌症」，在臨床比例中，每3個就有1個確診案例。由於該症狀是因子宮內膜組織，開始在腹膜、卵巢、輸卵管、腸壁等部位生長，造成不孕症、便祕、腸絞痛、骨盆炎。通常在家族遺傳或子宮頸狹窄的女性中較常出現，另外本身生活作息差、壓力大易緊張的婦女也是高風險族群。

▲▼子宮,子宮頸,月經。（圖／翻攝自pixabay）

▲子宮內膜組織開始在腹膜、卵巢、輸卵管、腸壁等部位生長。（圖／翻攝自pixabay）

子宮內膜異位症常見臨床症狀及病發症：

1.經痛：腰痠背痛、腹瀉、暈眩、劇烈生理痛、休克等症狀。

2.不孕症：子宮內膜異位症約30%~50%比例會不孕。

3.性交疼痛：約有25%~40%比例會出現性交疼痛與性交後點狀出血。

4.月經來之前點狀出血及經血量過多。

5.出現周期性咳血或流鼻血等症狀，若是非特異性症狀則會出現血尿、排便疼痛等。

潘俊亨更指出，除了常見經痛外，患者若隨著每次經痛的時間拉長、越痛越厲害，甚至出現大血崩、臉色蒼白等現象，千萬不要拖延，請盡快就醫檢查。另外，平常也要保持心情愉快，作息正常，避免食用大豆異黃酮、巴西蘑菇、葡萄籽、蜂王乳等富含雌性激素的保健食品，除了會增加肌瘤及子宮異位症罹患的風險，還會讓經痛越來越嚴重。

醫師更提醒，台灣的婦女遇到經痛困擾時，都非常會忍耐，甚至有的人就習慣自己到藥局買止痛藥吃，但正確的醫療心態，應是要對自己的病痛有所認識，並在領有處方簽的狀態下正確用藥，若是確診有其他病因，可根據自身的婚姻狀況決定是否要手術治療，才不會長期活在經痛與不孕的陰影下。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

關鍵字： 女性健康 經痛 月經 血崩 子宮內膜異位症 不孕 愛麗生 潘俊亨
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

灰白色大便是警訊！婦罹「無聲癌2期」下場天堂v.s.地獄

沐浴乳「洗完滑滑的」？往往清潔力差...害「這族群」爆痘

蔬果份量吃夠嗎？營養師教「代換技巧」...連皮一起吃更好！

比大腸癌可怕！有便意卻拉不出...腸炎「6症狀」跟你一輩子

公司沒我不行！破解「自戀型同事」：討厭合作又愛邀功

一跑完要馬上吃！運動補給品...營養師推「3款超商搭配」

害怕社交、容易崩潰...「恐慌症的27道陰影」你中幾個？

你吃對了嗎？營養師獨授「7大食物」顧甲狀腺...海帶竟上榜

高雄大一生有「3顆睪丸」：可保留嗎？　女醫照超音波：裝水的假丸子

經痛別以為忍耐就好！背後惡魔現身...這種病不孕率達50%

讀者迴響

回到最上面