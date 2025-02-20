CT、MRI得排隊等1個月！專家籲開放健檢中心設置儀器「檢查分流」

▲醫事司將討論開放醫院外醫療機構設置CT、MRI相關檢查，資料照。（圖／中華民國醫事放射師公會全國聯合會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國人健康意識抬頭，會注意預防疾病、做健檢的人越來越多，但也出現民眾排隊等磁振造影（MRI）或電腦斷層（CT）檢查，專家臨床觀察，現在排程都拖比較長，民眾檢查至少要三周或者一個月後。醫事放射師公會指出，若能讓醫院外的醫療機構如健檢中心設置電腦斷層掃描儀（CT）及磁振造影機（MRI），將可以讓有疾病急需檢查患者與自費健檢者分流，避免民眾久候，衛福部醫事司明（20）日下午開會討論可行性。

癌症為國人十大死因之首，賴清德總統「健康臺灣」政見，要在2030年癌症標準化死亡率減少三分之一，衛福部陸續擴大癌症相關篩檢。現在民眾對自身健康狀況關注提升，很多人會自費健檢，例如高死亡率的肺癌，可透過低劑量電腦斷層及早揪出肺部病灶，加上不少沒抽菸者、女性也罹癌，讓即便不符公費資格的民眾也有檢查意願。

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中華民國醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元受訪表示，早期醫院放射師執行CT、MRI相關檢查，主要是針對健保業務，但現在肺癌篩檢、自費健檢盛行情況下，又因為醫院執行這些檢查需要排程，就會壓縮到健保業務，加上目前放射師等醫事人力缺乏，患者等待時間往往會拖比較久，檢查要三周或者一個月後。

杜俊元也提到，甚至有部分醫院特別為自費健檢保留時段，反而看病檢查患者卻可能因此被拖延到。現行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，僅限醫院設置CT、MRI，杜俊元建議，應該開放醫院外醫療機構如健檢中心等設置電腦斷層掃描儀（CT）及磁振造影機（MRI），讓自費健檢分流。

杜俊元指出，自費健檢病人若發現狀況，還是會回到醫院檢查、回歸健保，也使真正需要看病就醫民眾可以更迅速獲得檢查，維護就醫權益，這樣分流對醫療體系比較好。此外，杜俊元也提到，CT、MRI等檢驗業務持續成長，檢驗人力配置亦為重要議題，也呼籲放寬，讓第一線人力配置應有合理成長。

衛福部醫事司明日將召開「開放醫院外之醫療機構設置電腦斷層掃描儀（CT）及磁振造影機（MRI） 可行性討論會議」，副司長劉玉菁受訪表示，醫院和診所等醫療機構定位不同、角色與功能比較不同，醫院有收治住院，相關檢查主要多是診斷用途；本次因應外界有不同意見，透過開會來凝聚共識，為前端作業，若後續真的要修改法規，還需走預告、公告等行政程序。