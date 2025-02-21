台灣健康指數落後日韓　專家提「健保改革3重點」：費率適時提升

▲全民健保30周年，專家呼籲3大改革方向。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣全民健康保險將迎來30周年，讓台灣的醫療可近性顯著提升，不過隨著醫療發展，近年來健保財務和改革方向一直是各界關注焦點。台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁指出，若要讓健保制度更具永續性，勢必要回歸創立初衷「自助互助風險分擔」，建議要有「健保費率應適度調整、改善健保支付制度、加速新藥與新科技的納保進程」等3大改革方向。

台灣全民健保的便利性雖高，但在全球健康指標評比上，台灣的健康表現約位居全球第35名。洪子仁說，台灣的健康表現在亞洲地區則落後於日本、新加坡與韓國，除了人口結構與生活環境外，健保制度的永續性更是核心問題，當健保資源無法有效支持高品質醫療，無論是醫護人員的待遇、新藥新技術的引進，或是罕病與癌症患者的保障，皆會受到影響。

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他也進一步提到，由於健保總額有限，新藥與新科技納入健保的速度減緩，導致癌症及其他重大疾病患者的治療選擇受限，部分病患需自費使用新療法，使得全民健保原有的「公平性」逐漸流失。

根據統計，台灣目前民眾就醫自費醫療比例已超過36%，洪子仁說，這不僅影響了經濟弱勢族群的健康權益，也可能使台灣醫療體系朝向「有錢看得更好、沒錢只能接受基本治療」的方向發展。

全民健保30年確實解決了過去「民眾因病而窮，因窮而病」的問題，但當前最迫切的課題，便是如何提升健保財務韌性，同時改善現行制度的缺陷。洪子仁提到，改革方向建議「健保費率應適度調整」、「改善健保支付制度，確保醫護人員合理待遇」、「加速新藥和新科技納保進程」。

洪子仁直言，目前台灣的健保費率相較於其他國家仍屬偏低，若能適度提高費率，將有助於提升健保財務穩定性，確保醫療資源能夠合理分配，而當前醫院營運壓力增加，許多急難重醫護人員選擇離開第一線，導致醫療人力不足，因此政府應檢討總額支付制度，調整支付標準，尤其針對住院及急難重項目調高健保支付標準，讓醫療機構不再依賴「低薪高工時高風險高壓力」來支撐運作。

更重要的是也要「加速新藥和新科技納保進程」，政府應針對特定疾病，如癌症、罕病，設立專款專用機制，確保新療法能夠及時納入健保，減少病患的經濟負擔。