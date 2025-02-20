染新冠後遺症！認知能力恐衰退20歲　流感再中鏢「死亡風險倍增」

▲近期民眾搶打流感疫苗，醫師建議同時接種新冠疫苗，以免重症死亡風險倍增。（圖／CTWANT）

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2024年底國內外疫情升溫，台灣與鄰近國家日本、韓國患者人數皆創下數年來新高，使得民眾開始意識到疫苗接種的重要性。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國醫師指出，國外研究發現，有14%的患者可能同時感染流感及新冠病毒，而這類患者在住加護病房、插管等重症及死亡的風險將倍增，甚至可能讓認知能力衰退20歲。

此外，根據台灣衛生福利部疾病管制署資料，在兩疾病重症死亡病例中發現，幾乎全是沒有接種最新疫苗者，顯示疫苗的施打與流感、新冠併發重症死亡風險呈高度相關。

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衛生福利部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌醫師呼籲，新冠疫苗和流感疫苗都是能降低感染後重症及死亡風險，面對經常共同或接續流行的流感及新冠病毒，兩種疫苗對人們的健康同等重要，缺一不可。

然而，台灣新冠疫苗施打率卻遠低於英、美、韓等已開發國家，65歲以上長者接種率甚至僅有17.2%，人們似乎已認為感染新冠病毒不再嚴重。不過根據國外研究顯示，新冠病毒對於長者與慢性病患者仍構成嚴峻威脅，台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長曹玉婷醫師指出，慢性病患者感染新冠後重症的風險遠高於一般人，且當患者同時罹患的慢性病種類越多，死亡風險就越高。

尤其新冠病毒對年長者的健康衝擊更要注意，曹玉婷醫師分享，門診就有一位70歲的伯伯平常都有定時回診看高血壓、糖尿病，慢性疾病控制良好，且社交活動活躍。但輕忽疫情而一直沒有接種新冠疫苗。

結果伯伯在染疫後，起初發燒、喉嚨痛的症狀讓他以為只是一般小感冒，想不到在短短幾天時間，症狀突然加劇出現胸痛、呼吸困難，直接送往急診搶救，並在當時確診為肺炎，甚至需要轉進加護病房靠插管保命，幸好最後痊癒出院。但在後續門診追蹤時，伯伯表示體力變得比染疫前更差、容易感到疲累，無法照常參與社交活動。花了超過半年的時間休息調養，才漸漸恢復元氣，伯伯也說「自己真的嚇到了」，等到身體狀況穩定後，馬上補打最新的新冠疫苗，以免未來再次染疫突發重症，威脅生命安全。

台灣感染症醫學會理事長張峰義醫師強調，新冠病毒對人體的影響並不僅限於肺部，而是對全身器官的損害，且新冠病毒的長期影響比流感、RSV等呼吸道疾病更為嚴重。

根據國外研究發現，感染新冠病毒可能讓心肌炎、心律不整、心肌梗塞等心血管疾病的風險提高，甚至對認知功能造成全面性損害，相當於讓認知能力在一年半內衰退20歲，呼籲民眾別輕忽新冠病毒的潛在威脅，病毒的感染往往發生在不經意的時刻，即使不外出也難以避免家人將病毒帶回家，因此建議6個月以上全民都應該接種新冠疫苗，尤其長輩及慢性病患者更應儘早完成接種。

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