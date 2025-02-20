ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

水煮維生素C流失70%！　醫推「1烹調法」保留最多營養

做菜,炒菜,廚房,煮菜,料理（圖／記者李毓康攝）

▲水煮蔬菜恐使維生素C流失達70%、營養素隨水流光光。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人為了養生、減肥，餐餐都吃水煮，以為這樣最健康。但高齡醫學內科醫師傅裕翔點出，水煮蔬菜造成水溶性營養素隨水流失，其中維生素C流失高達70%，且長時間這樣吃，恐致健康油脂攝取不足，影響荷爾蒙平衡。他列出6種烹調法之優缺點，若以營養保留度來看，低溫冷凍把食材脫水的「凍乾」最佳，其次是舒肥、壓力鍋的料理方式。

「水煮＝健康？90%的人沒注意到這些營養流失問題！」傅裕翔醫師以此為題在粉專發文指出，烹調方式不當，不僅導致食材營養流失，甚至可能產生有害物質、影響健康。他分析「6種烹調方式」的優缺點，一次看懂哪一種最能保留營養、維持健康：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.凍乾：目前能最大保留營養的新技術，大多應用在蔬果、點心上。其優點在於低溫冷凍把食材脫水，研究指出，此技術能完整保留蛋白質、維生素B群和C，保留率超過95%。此外，沒有額外脂肪吸收，適合隨時補充營養。唯一缺點是口感較為乾脆，但醫師認為「這不完全是個缺點」，也正因為如此，更適合當作點心。

2.舒肥：優點為低溫烹調（55～65°C）能保留更多的蛋白質、維生素B群和礦物質。缺點是烹調時間長，起碼需要1小時甚至2小時，風味較為單一。

3.壓力鍋：透過短時間高溫烹煮以減少維生素流失、蛋白質吸收率高，是它的優點。缺點則是部分熱敏性營養素（如維生素C）仍會流失。記得要湯和肉一起吃，營養更佳。

4.水煮：優點是低油、低脂，適合減脂、控制熱量。但水溶性營養素會隨水流失，蔬菜的維生素B群流失約40%，維生素C流失可達70%，喝點湯可減少營養流失。但長期都只吃水煮，可能造成健康油脂攝取不足，影響荷爾蒙平衡。

​5.長時間燉煮：優點是湯品中可保留豐富維生素和礦物質。但研究發現，燉肉品時維生素B群流失達50%以上，而蛋白質仍有85%保留在肉內，以「喝湯補體力」功效較差，且長時間熬煮會釋放較多普林，痛風患者需注意。若要完整攝取營養，請將肉搭配湯一起食用。

​6.高溫油炸 / 烘烤：風味濃郁、口感酥脆成為優點。但高溫下蛋白質、澱粉變性會產生異環胺、丙烯醯胺（已被WHO列為2A類致癌物），與罹患大腸癌、乳癌風險相關；不僅吸油量高、熱量也增加。建議偶爾享用即可，或可改用氣炸鍋降低油脂攝取。

▼一張圖看懂「6種烹調方式」優缺點。（圖／傅裕翔醫師授權提供 ）

▲水煮維生素C流失70%！醫推「1烹調法」保留最多營養。（圖／傅裕翔醫師授權提供）

【本文獲臉書粉絲團你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業授權】

惡霸撒嬌不願離開姐身旁　被她摸後瘋狂伸手示意不要停XD

關鍵字： 烹調 營養 飲食健康 水煮 凍乾 舒肥 壓力鍋 燉煮 高溫油炸 烘烤 傅裕翔醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

腸道＝人體最大免疫器官！歐瀚文醫師「防病菜單」大公開

水煮維生素C流失70%！　醫推「1烹調法」保留最多營養

CT、MRI得排隊等1個月！專家籲開放健檢中心設置儀器「檢查分流」

染新冠後遺症！認知能力恐衰退20歲　流感再中鏢「死亡風險倍增」

隱形眼鏡消失驚人真相！　女整形手術中「掉出5片」卡眼皮多年

洗腎洗死病患！日男醫師「導管刺穿血管」沒發現　搶救5小時亡

新冠疫情下月恐升溫　醫示警：14%可能重複感染流感

又要變冷了！發熱衣怎麼穿最暖？專家解答　4類人穿要注意

頭一遭在走廊照X光！20年急診醫嘆：下次躺地插管可能是你

藍推「長照保險制」　衛福部：目前財源足夠

讀者迴響

回到最上面