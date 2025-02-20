腸道＝人體最大免疫器官！歐瀚文醫師「防病菜單」大公開

▲東森栢馥全健康服務中心院長歐瀚文於大師健康講座分享「防病菜單」，顧好人體最大免疫器官。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者李佳蓉／台北報導

大S流感併發重症病逝，引發國內流感疫苗搶打，而諾羅病毒引起發燒、腹瀉更是讓人叫苦連天。近日台灣感染症醫學會更示警，推估新冠疫情於3月恐升溫。在病毒大亂鬥的時代，提升個人免疫力是關鍵，東森栢馥全健康服務中心院長歐瀚文醫師指出，「人體最大免疫器官」就是腸道，如何透過「吃」顧好腸道黏膜，他也不藏私一次公開。

歐瀚文醫師蒞臨《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康服務中心第4場大師健康講座，他演講時有感地說，近期流感疫情嚴峻，甚至喚起國人於新冠疫情當時的記憶。他透露自己診所的流感疫苗，在大S流感猝逝事件爆發後「全被打完」；除了流感外，還有諾羅病毒在社區裡亂竄，在門診中也看到很多不是發燒、就是拉肚子的患者，再次強調「預防疾病」的重要性。

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▼《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康服務中心共同舉辦大師健康講座。

歐瀚文表示，人體的免疫機能於20歲到達高峰後，隨著年紀增長而逐年下降，到了40歲時免疫力「跟剛出生嬰兒差不多」，但可透過補充正確的營養或從預防醫學下手，減少疾病的發生率。

歐瀚文說明，醫學研究發現，「腸道」是人體最大的免疫器官，其有很豐富的微生物菌群附著於腸道黏膜上，「當腸道黏膜不健康，身體免疫力會開始出現問題」。他進一步解釋，當腸道黏膜完整，細菌、病毒會被阻擋於門外，甚至被消滅；而若腸道不健康、黏膜受損，大大小小的病菌會透過破損處跑進體內。他強調，免疫力決定於腸道，黏膜不健康免疫力就會出狀況。

▲想要遠離感冒、病毒，從強化個人免疫力開始。

怎麼吃才能提升腸道免疫力？歐瀚文推薦，除了補充益生菌以外，可以透過攝取「黏黏的蔬菜」如秋葵、高麗菜、山藥等，對修補腸道黏膜都有幫助；另外，也可以多食用發酵食物，像是味噌、泡菜中所含有的益生菌也非常豐富。而隨著年紀增長、消化功能開始下降，可以吃些消化酵素，或是木瓜、鳳梨等水果。

歐瀚文認為，要維持腸道健康，務必了解自身「什麼可以吃、什麼不能吃」，可透過檢測過敏原，避開讓身體發炎的食物，補充適當益生菌，讓黏膜保持在完美狀態。

最後，歐瀚文也分享「強化免疫力5大關鍵」，首要就是維持腸道健康，腸道黏膜保持好狀態、避免腸漏症，提升消化功能、服用益生菌修補黏膜是關鍵。再來是均衡飲食，要提升免疫力，可攝取維生素C、D，以及鋅、硒、鎂、Omega-3，避免高糖類或加工食品、炸物等容易發炎之食物。此外，壓力調適、充足睡眠與減少環境毒素都是必要。