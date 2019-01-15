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免疫細胞變「豬隊友」自我攻擊　男全身僵硬劇痛確診這病

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手麻,發麻,手痛。（圖／達志／示意圖）

▲類風濕性關節炎發作時會全身僵硬，甚至有病友形容「痛得像滿清十大酷刑！」（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名擅長籃球和拳擊等多種運動的50歲男性，某天突然感覺全身關節疼痛，整個人痛到動彈不得，剛開始就醫診斷並不順利，骨科和神經科都找不到真正病因，在各大醫院奔波了二年後，才終於在風濕免疫科確診「類風濕性關節炎」。醫師指出，該病是免疫疾病，主要是免疫細胞變成「豬隊友」，在體內自我攻擊。

該名男性自述，父親也有類風是性關節炎，以前看到父親曾因此疾病痛到哇哇叫，內心不以為然，沒想到50歲左右自己也發病，而且前後還拖了2年才確診，這2年間就是因為缺乏適當治療而飽受折磨，每每發作都痛的像「滿清十大酷刑！」

更讓他困擾的是「關節疼痛和僵硬帶來的行動障礙！」他說，曾經因全身關節痛到無法動，長達半個月連上廁所要擦屁股都舉不了手，也曾經因為走路姿勢怪異，雙手無法自由擺動，只能像機器人般，維持上臂下垂、下臂上抬約40度的固定姿勢，還被孩子拒絕外出同行，更不用說是最愛的籃球運動，也因為右手輕輕一甩就痛，3至4年左右完全不能打。

類風濕性關節炎。（圖／中華民國風濕病醫學會提供）

▲醫師呼籲，有類風濕性關節炎的病友，一定要接受治療，以免症狀惡化。（圖／公關提供）

中華民國類風濕性關節炎之友協會理事長林宏哲表示，類風濕性關節炎患者常因關節疼痛、腫脹、僵硬和變形導致活動力受限，無法像正常人輕鬆地執行打電腦、盥洗和居家打掃等日常動作，嚴重時甚至連生活起居都無法自理。

中華民國風濕病醫學會理事長蔡文展也提到，類風濕性關節炎是一種自體免疫引發的慢性發炎性疾病，患者會因為免疫系統「秀逗」，免疫細胞變身為「豬隊友」，攻擊關節組織而出現對稱性發炎、腫脹和疼痛等症狀，長期甚至可能導致骨質侵蝕和軟骨裂解。

目前臨床有助減緩類風濕性關節炎症狀或降低疾病活性的藥物很多。台北榮總過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，即使是中重度病患，也有生物製劑和口服小分子藥物加入治療的行列，且健保多已給付，患者只要積極配合醫師治療，症狀通常都可以獲得改善，因此患者千萬不要故作堅強，有痛不說，放任病症惡化。

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