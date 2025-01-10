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基層喊輸液短缺　食藥署坦承「中小型醫院較吃緊」並非缺貨

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲部分醫療院所仍傳出輸液短缺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／中央社

輸液大廠永豐化工恢復生產，但部分醫療院所仍傳出短缺。食藥署今天重申，總量足夠至農曆年後，目前缺藥平台通報多數為中小型醫院，主要是供應緊張，並非缺貨，都在掌握中。

永豐化學工業股份有限公司為市占率最高輸液大廠，去年5月起因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造。衛生福利部透過專案輸入，及請國內廠商增加生產，協助補上停產出現的缺口。

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隨永豐陸續改善缺失，衛福部次長林靜儀昨晚在臉書說明，截至去年12月13日，永豐已完全恢復1000毫升以上大包裝的產量，其他原來生產的藥廠也依舊在生產，專案輸入部分，500毫升還有85萬袋、1000毫升25萬袋，因應農曆年過年貨運休息，食藥署有預估醫院需求量，並確保供應無虞。

話雖如此，但台灣社區醫院協會理事長朱益宏今天接受媒體電訪表示，以他所在醫院為例，實際上1000毫升等品項缺貨，廠商已告知要等到農曆年後供應才會比較平穩，每家醫院的供貨狀況還是不太一定。

食藥署副署長王德原回應說明，經食藥署精算，總量足夠至農曆春節後，未來將回歸市場正常機制。近期請大型醫院配合，精算需求量、不要囤貨。目前缺藥平台通報多數為中小型醫院，主要是供應緊張，並非缺貨，原因是生產、運送排程問題，目前都在食藥署掌握中。

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關鍵字： 輸液 醫療院所 缺藥 供應緊張 食藥署

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