MBTI測性格也可看壓力管理　醫：2類人易因此失眠

▲不少人會因為壓力而失眠。（示意圖／CFP）

文／中央社

MBTI人格測驗近年成熱門話題，醫師指出，這些特質也可能與個人壓力管理有關。臨床觀察發現I人與J人患者更容易因壓力失眠，可透過規律睡眠、冥想和改變飲食習慣等方式改善。

MBTI人格測驗簡單易懂，近年成為流行話題，不少人剛認識彼此，就會問「你的MBTI是甚麼？」或在聊天中討論彼此的異同。MBTI中的16種性格分類，除了在交友中被廣泛運用外，其中內向型（I）與外向型（E），到判斷型（J）與隨性型（P）的差異，也引發人們對壓力來源與健康影響的深入探討。

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身心科醫師洪櫻娟透過新聞稿表示，MBTI有助於了解性格如何影響壓力管理，這些特質不僅影響情緒，也對健康問題，尤其是睡眠困擾，產生顯著影響。

洪櫻娟說明，「I人」在面對長時間的社交活動時，通常會感到精力耗竭，「E人」則容易在缺乏互動和活動時感受到孤立壓力。另一方面，「J人」患者在計畫被打亂時容易感到焦慮，「P人」則可能在緊迫的期限中感到無助。

洪櫻娟指出，壓力對身心的長期影響不可忽視，長期處於高壓狀態，不僅會干擾情緒穩定，還可能導致失眠等連鎖反應，進一步破壞日常生活功能。自己從臨床觀察到，內向型（I）與判斷型（J）的患者更容易因壓力失眠，導致注意力不集中和疲勞感。

面對壓力性失眠問題，洪櫻娟建議，建立規律的睡眠習慣、使用冥想和深呼吸等放鬆技巧，都是紓緩壓力失眠的有效方式。若持續未改善或有進一步問題，也可以尋求專業資源協助。