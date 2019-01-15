沒加辣會抓狂！專家曝：肉圓爸失控2原因　大腦被「綁架」了

▲范范營養師說明，辣椒和酒精會使人上癮。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

許多愛吃辣的民眾，往往透過吃辣來獲得愉悅，甚至寧可餓肚子，也不要吃不辣、不美味的食物。從營養學的觀點來看，吃辣確實有強大的魔力！專家指出，由於辣會刺激腦內啡分泌，產生愉悅與成就感，加上辣椒素帶來的痛覺，而有止痛效果，讓人越辣越上癮。

營養師范縈渝（范范）14日在臉書PO文分析，近期鬧得沸沸揚揚的家暴案件中，男子因為肉圓沒加辣而痛打妻小，其中有兩大因素，第一是加辣食物帶來的吸引力，第二是該名男子有酒精性上癮的問題，難以控制自己的行為。透過養成運動習慣，才能夠解決情緒及壓力問題。

▲辣椒素會刺激多巴胺，帶來幸福感。（圖／翻攝自pixabay）

首先，吃辣到底有什麼神奇的魔力？營養師指出，由於辣椒素會刺激腦內啡分泌，當面臨壓力、痛覺時，就會分泌出這些代償性激素，使人感到愉悅、幸福。舉凡吃辣的痛覺、運動的痠痛、花錢的心痛，全都是腦內啡刺激的結果，它的止痛效果更比嗎啡的止痛效果高6倍！

另外，辣椒素還有一個驚人的真相，它是屬於「痛覺」而非「味覺」，也就是說當皮膚接觸到辣椒素時，會產生疼痛、灼熱的感受，是屬於「神經性刺激物」。 范縈渝表示，愛吃辣的朋友並不單單是喜愛辣味，而是喜愛疼痛的感覺，且每次的疼痛都會帶來開心，內心多少藏有M屬性的人格。但她也要提醒，有的民眾喜歡邊吃辣、邊拉肚子，吃辣的方式近乎自虐，小心罹患大腸癌風險增高。

▲酒精成癮容易讓人失控，甚至做出犯法行為。（圖／翻攝pixabay網站）

另外，在這則家暴案件中，最大的問題是該名男子酒精上癮，由於酒精會刺激大腦分泌多巴胺，跟吃辣所產生的腦內啡不一樣，前者會產生「爽」的快感，後者則是「幸福」的平靜感受，兩者反差性很大。

范縈渝表示，當本身有酒精成癮的人，即使認知道喝酒傷身需要戒除，卻因為過去不斷刺激而使滿足感標準越來越高，在戒酒時，使情緒落差加劇、壓力加大，造成大腦前額葉皮質區域難以控制自己的行動，甚至出現酒醉亂性、傷人，甚至在酒醉後犯罪等超出法律與道德的行為。