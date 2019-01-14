把啤酒當水喝！他一晚喝7罐「急性胰臟炎」...癌風險增20倍

點評: 又到了吃尾牙的季節~飲酒要適量啊！

▲啤酒雖然非烈酒，喝多還是會造成內臟損害。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者謝承恩／採訪報導

年終吃尾牙時候又到了，趁著氣氛熱絡，許多人大口吃肉、灌酒，小心造成胰臟急性發炎、積水而痛到不可收拾。醫師更警告，過去已有研究指出，罹患急性胰臟炎的人，得到胰臟癌的風險更高達20倍，千萬不要放任飲食行為所造成引發的炎症。

肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，門診來了一名30歲的年輕男子，因喝了啤酒，造成急性腹痛送醫，抽血檢查出是「急性胰臟發炎」，一住院就痛3天。一問之下，發現該名男子最愛喝啤酒邊打電動，幾乎每晚都要喝掉6~7罐，與朋友聚會時也常大口喝酒，未查覺身體已經出現發炎等警訊。

錢政弘表示，由於過去胰臟發炎的案例，多發生在喝高粱等烈酒，而這名病患因長期喝下大量啤酒，造成胰髒前端積水腫大，住院一個禮拜才恢復。 由於過去已有研究數據指出，罹患「急性胰臟炎」之後，得到胰臟癌風險竟升高至近20倍！ 提醒民眾不要輕忽啤酒的威力，更不要放任腹痛與從事任何會引發胰臟炎風險的行為。

▲胰臟癌容易被當成胃痛或背部肌肉酸痛治療。（圖／記者嚴云岑攝）

由於胰臟癌因不易察覺，又有「癌王」之稱。醫師表示，癌瘤若長在胰臟頭部（靠近總膽管側），通常會造成黃疸，皮膚會變黃比較容易被察覺；若是長在胰臟尾部，抽血檢查可能完全正常，容易被當成胃痛或背部肌肉酸痛治療，發現的時候通常就比較末期了。

過去名嘴劉駿耀也因胰臟癌過世，當初身為社會線記者的他，為了打通人脈，最高紀錄一晚連喝13攤，僅53歲就賠上性命。錢政弘提醒，如果有長時間上腹痛、腹脹、食慾不振或是血糖突然變高，需要進一步檢查，平時也要注意別過度飲酒或暴食。