韭菜農藥最毒會致癌？專家4證據打臉...又拿菜農開刀？

▲網傳韭菜可壯陽，但農藥殘留高小心致癌。（圖／達志／示意圖）



記者謝承恩／綜合報導

過去曾有新聞報導「韭菜的農藥殘留最高、毒性最強」，長期食用還可能會引發慢性中毒及癌症，引發菜農喊冤。專家也指出，農糧署及食藥署對農產品的農藥殘留有嚴格把關，有證據致癌的農藥根本不可能通過核准使用，加上癌症本非單一因素造成，根本是不實指控。

食農專家韋恩12日在臉書po文表示，日前一則新聞報導「韭菜能壯陽？營養師警告：下肚恐罹癌」，提到韭菜的農藥殘留、毒性以及致癌風險，根本跟事實不符！

韋恩指出，政府對於農產品農藥殘留的把關是很認真的，不僅農糧署有對採收前進行定期監測，而食藥署也有定期抽驗，年報還有公開發表在期刊上，從「106年度市售農產品殘留農藥監測」中，就能提出4大證據打臉：

1. 「農藥殘留以葉菜最高」？錯！

不論是106年或是以往的抽樣檢查，趨勢都很像，蔬菜類別裡，以抽樣不合格率來說，其實都以豆菜類為最高（36%,106年），包葉菜（2%,106年）或是小葉菜類（14.1%,106年）都還比較低。（啪）

2. 「以韭菜、白菜、油菜等葉菜類的農藥殘留情形，最容易超過標準值」？錯！

即使以小葉菜類的排行榜裡，抽驗違規件數最高的是芹菜（26件未核准用藥）與蔥（19件未核准用藥），那韭菜少多了（超出限量2件，7件未核准用藥）。（啪啪）

▲韭菜農藥殘留反駁證據。（圖／韋恩的食農生活提供）

3. 「上述3種葉菜類中，又以韭菜的毒性最強，因為韭菜的蟲害大多位於菜體內…因此部分菜農會用毒性更強的農藥灌根防蟲害，不過這樣一來，便導致韭菜的汙染情形遠高於其他葉菜類」？錯！

農藥依作用機制主要可以分兩種：系統性或接觸性。而這種情形叫做系統性農藥，因為有的害蟲是直接刺吸內部，所以表面灑接觸性農藥是沒用的。所以不是只有韭菜會用系統性農藥，也不可以說系統性農藥比較毒。（啪啪啪）

4. 「長時間吃下殘留的農藥，將會造成慢性中毒，還可能誘發癌症、心血管疾病以及糖尿病等，甚至恐影響下一代發育」？錯！

韋恩在「尼可拉斯凱吉真的是惡靈戰警的化身？ 談農藥與癌症」提到，嚴謹的醫學專家都同意，癌症跟很多因素都有關係，比如說外在的壓力、環境汙染；內在的基因、情緒、肥胖、新陳代謝症候群、菸、酒等等。而且癌症是多因子的，也就是說非單一因子可以獨力致癌，不能單獨怪罪一種東西。

韋恩指出，以台灣農藥管理之嚴世界名列前茅，農藥要上市都經過安全審查，有證據會致癌的農藥根本不可能通過核准使用，若有證據說哪個農藥確實造成了癌症，歡迎請拿出來，否則不應該亂臆測！俗話說「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，他也呼籲，食安是講證據的，不是單憑臆測就可以出來亂說一通、製造恐慌，使辛苦的菜農、韭菜種植戶，因不實的謠言受創，又該去哪裡找賠償？