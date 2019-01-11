炭疽病人畜共通！皮膚生黑瘡、咳血...死亡率可達80%

圖、文／KingNet國家網路醫藥

繼遼寧爆發非洲豬瘟後，又有新聞報導在大陸黑龍江驚爆「羊炭疽」疫情，雖然目前沒有提升為高度警戒，但仍不容輕忽，究竟什麼是羊炭疽？會有傳染人的危險嗎？跟生化武器的炭疽病一樣嗎？

什麼是「羊炭疽」？

炭疽病是一種由革蘭氏陽性炭疽桿菌（Bacillus anthracis）引起罕見但嚴重的疾病，炭疽桿菌是一種生活在土壤中的細菌，由於炭疽病會在皮膚上產生黑瘡，故得名之。炭疽病主要影響牲畜和野生動物（EX：牛、綿羊、山羊、馬、豬），若炭疽病發生在羊身上，即稱為「羊炭疽」。雖然很少見，但人們會因為接觸受感染的動物或受污染的動物製品，而傳染到人類身上，是人畜共通的疾病，幸好炭疽病並不具有傳染性，並不會在人與人之間相互傳染。

人類感染炭疽病的原因：

(1) 接觸受感染的家畜或野生放牧動物

(2) 接觸受感染的動物產品（EX：羊毛或獸皮）

(3) 吸入細菌孢子，通常在受污染的動物產品加工過程中

(4) 食用受感染動物未煮熟的肉類

感染炭疽病的症狀

大多數炭疽病病例是皮膚感染（95％），通常是因為在處理染病動物身上的羊毛、皮革或其製品（特別是山羊毛）時，因為皮膚不慎受損出現創口，炭疽桿菌藉機感染。因食用未煮熟染病動物的肉類，發生胃腸道炭疽病病例小於1％，而吸入性炭疽病病例約占5％，吸入性的炭疽病主要發生在生化武器攻擊時，通常是致命的，症狀通常在接觸後幾天開始出現。

【註：不及時治療皮膚炭疽死亡的機率是20％】

【註：胃腸道炭疽病，死亡機率是25％～75％】

【註：在沒有有效治療的情況下，吸入性炭疽死亡率80％】

隨著疾病的進程演進，將會出現高燒、呼吸困難、腦膜炎（威脅生命的大腦和脊髓炎症）、多重器官衰竭、休克，甚至死亡。

感染炭疽病的治療與預防

如果早期發現炭疽病，幾乎用抗生素（Ciprofloxacin、Doxycycline、Vibramycin、Levofloxacin）就可成功治療，而炭疽疫苗目前僅提供給軍事人員、研究炭疽病的科學家、其他高風險職業的人。而一般民眾並不會有機會接觸到炭疽桿菌，故無需過於恐慌，僅需記得盡量避免與牲畜動物皮膚接觸，尤其是在皮膚有傷口的情況下，另外更要避免吃未經過適當烹飪煮熟的肉類。