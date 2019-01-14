做好鳥事才能成大業！內行人靠「KTV包廂」看穿職場細節

▲光是訂KTV包廂也能有周全、詳細的計畫。（圖／pixabay）

文／黃珮婷Betty

記得在花旗銀行當儲備幹部的時候，我其中一項專長是訂錢櫃包廂。那時唱KTV可是一項很夯的娛樂。週末的包廂還超級難訂，我通常在週三就開始狂打電話，一直掛在線上聽著彭佳慧的〈甘願〉，我台語很差，但聽到都會唱了。

通常我會選擇南京店，因為離民生東路口近，不會太擠，唱完好叫車，重點是有現炒的熱炒餐廳。忙了一週，週五晚上一定要來個重口味的，人數八位會給中包廂，如果訂大包廂，人少會顯得冷清。時間要訂七點，雖然老闆一定快八點才到，但要先到先打理好。大約七點四十五分就得把老闆的拿手歌點好，讓老闆暖身五到十分鐘就可以開唱了。啤酒先來一手備好，冰塊七點四十來。嗨咖要到，七點十五集合，先開嗓。

訂包廂難嗎？難也不難。但能成為老闆指定的訂包廂手，也算是訂包廂界之最（是頂級好手）了吧！

要把一件所謂的雜事做好不容易，因為魔鬼藏在細節裡，你需要細微的觀察、周詳的計畫、完美的執行，才能把小事做到讓大家印象深刻，皆大歡喜。

▲重量級客戶來訪，從細節到大局都要兼顧得宜。（圖／翻攝自pixabay）

最近有一個國營企業大客戶即將來訪，我們團隊被指派做這件事，客戶來訪不過就是再平常不過的事情，應該不用大費周章，但這是中國最大的客戶，他們的CEO在黨中的權力和影響力以及地位更是不容小覷，這自然得要兢兢業業。

開會的素材當然不能輕忽，上台的人得全部先排好彩排時間，公司會議室從裡到外客製設計，會議桌以「人大常委會」標準擺設，飲料茶點以及餐敘……，一切簡直是當自己婚禮在主辦。這些都是為了讓客戶感受我們的用心，當這些做好了，客戶才有可能聽聽你要說什麼。如果安排不當，前置就讓客戶覺得你隨便不重視，那計畫再好也賣不進去。

同事問我，總經理要管這些嗎？ 執行做得好，人家才有機會知道你的策略，這是敲門磚，更是基本功，不管你做到什麼職位，基本功一定都要做好。小螺絲不重要嗎？要有小，才能成就大！瑣事不具價值嗎？有繁瑣，才能構出完整！

雜事做好，先蹲再跳；急不得的，就當磨練；能加速的，就是機會。

別小看、別抱怨手頭上的鳥事，搞不好這點鳥事就是成就你的大事。

本文摘自《下個十年，你在哪？》／ 黃珮婷Betty（百事集團大中華區客戶和銷售發展資深總監）／時報出版