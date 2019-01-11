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日行1萬步=多燒300卡！「防胖、防猝死」健走6好處全包

點評:走路對身體的好處多多~~
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▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲健走可以改善慢性病、減少罹癌風險。（圖／翻攝PEXELS）

記者謝承恩／採訪報導

走路常被許多專家認為是最簡單、最有效的運動！對於長期在辦公室的久坐族，更需要花時間起來動一動，專家表示，健走可以帶來6種好處，只要日行五千到一萬步，還可以消耗300大卡，更能改善慢性病、減少罹癌與死亡率！

VERS足部健康學苑苑長蔡進富提到，「久坐比跑步更傷膝蓋！」健身跑步者的關節炎發生率為3.5％，而久坐不動的人群的關節炎發生率為10.2％！此外若坐著的時間過長，也會造成體重超重與肥胖風險，應該多鼓勵民眾多多健走運動。建議日行五千步到一萬步，過程中速度以4 公里1小時的速度，日行五千到一萬步，就可以消耗約300大卡。

VERS足部健康學苑創辦人羅明哲也表示，走路可以帶來6大好處：

1.改善呼吸、心臟、循環和肌肉系統，提升攝氧能力
2.改善心理情緒
3.提升學業和工作表現
4.提升免疫功能
5.改善慢性疾病
6.減少疾病罹患率和死亡率

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲健走抬頭挺胸縮小腹，雙手微握放腰部。（圖／翻攝PEXELS）

但要走的正確、健康，必須遵守以下的走路秘訣：

1.主要原則：過程全身要自然放鬆、愉快的心情；若要產生運動的效益，需加上手與腳的重心要抬高與速度快的原則。

2.走路姿勢：走路時自然擺動雙手和雙腿，骨盆以上的體態要正，抬頭挺胸不可低頭；走路的力量來自於髖關節與大腿，膝蓋要放鬆微彎不要用力。

3.足部動作：腳著地時要以腳跟為第一步，接著才是腳掌內與外緣，最後才用腳趾往前推動，也就是用腳跟接腳尖的方式走路；過程要留意二腳的站立角度不要外八。

此外，羅明哲也提醒民眾，走路若要產生提升體能與促進健康效果，可參考美國運動醫學會(ACSM)建議，每週走至少要150分鐘，每週至少5天，每天至少30分鐘，避免久坐傷害，才可能降低疾病風險。

關鍵字： 運動健康 健走 走路 運動 VERS足部健康學苑 蔡進富 羅明哲
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