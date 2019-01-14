小心分手！感情中「10地雷」千萬別踩...你們一吵架就沉默？



▲吵架後什麼話也不說，只會選擇沉默，最終只會讓你們的感情走向終點。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）



生活中心／綜合報導

最近和伴侶總是為了小事吵架嗎？其實當你處於一個充滿愛又健康的關係中時，有一些小事或許可以被原諒；但是，有些行為卻可能會在無形中傷害你和伴侶之間的關係。對此，國外網站《Femina》就整理出感情中應該要避免踩到的10個地雷，其中把對方的付出視為理所當然和吵架後沉默都是超級禁忌！

感情中應該避免的10大地雷：

1.試圖修復所有問題

當另一半在跟你宣洩情緒時，不要只是一直想著要解決問題，你應該要先聽聽他內心的想法，扮演一個聆聽者的角色，這樣他就會知道你關心他。



▲當另一半在跟你訴苦時，你就要好好聆聽他的感受。

2.不爽也不說

「吵架」和「對抗」都是感情中一定都會遇到的問題，但是更重要的是，你們應該要知道如何解決爭吵，而不是只會將問題埋藏起來，否則以後可能會大爆發。

3.壞習慣改不掉

在一段感情中，你應該要改掉一些會惹惱伴侶的壞習慣，而且你也要專注在兩人在關係中的價值。



▲如果你知道有些壞習慣會讓對方不開心，就要想辦法改掉。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.沉默

發生事情了，你一定都不想跟他說話，那你覺得他該如何懂你的想法呢？一旦你們選擇沉默，兩人之間的問題就不會消失，你不說，他也更不會了解你，所以請你要對另一半誠實說出自己的想法。

5.放大缺點

這世界上沒有一個人會是完美的，但是如果你們之間的缺點實在太多了，就要想辦法好好改變，千萬別讓這些不完美扼殺你們的感情。



▲假如兩人之間有問題，就要想辦法解決，而不是逃避。



6.拒絕妥協

就算你們吵架了，也應該要找到一個妥協的平衡點，因為這就代表你們互相尊重彼此的感受。

7.嘲笑伴侶的夢想

其實貶低或是嘲笑伴侶的夢想是一個很大的禁忌！就算你可能是用很有趣的態度取笑，但對方的內心可不會這樣想，對方會覺得你很不尊重他；你可以想像一下，如果伴侶只會對你潑冷水，你會有什麼樣的感受呢？



▲你應該要尊重伴侶的夢想，並且陪他一起完成。



8.懷有恨意

「怨恨」對你來說，一點好處都沒有，所以請你們千萬不要因為過去發生的事情而怨恨對方，你們可以一起解決問題，或是一起克服困難。

9.做出假設

你要知道，伴侶根本就不會讀心術，而且他也不是你，所以請你不要對某個問題或是他的行為做出假設。如果你有什麼想法，就直接告訴他，或是你最近覺得兩人之間有什麼問題，就說出口一起解決。

10.把對方的行為視為理所當然

就算對方很愛你，這也不代表他就應該為你做每件事。請你要拋開這種「理所當然」的想法，並好好珍惜對方為你做的每件小事。