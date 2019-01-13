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經期狂嗑薑母鴨、羊肉爐超NG！醫：恐加劇骨盆腔發炎

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冬天,火鍋,薑母鴨（圖／記者周宸亘攝）

▲醫師提醒，燥熱體質者經期吃薑母鴨，恐加劇骨盆腔發炎狀況。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

冬天冷颼颼，不少人都喜歡吃薑母鴨、羊肉爐暖身，但醫師提醒，女性在生理期來前，要盡量避免燥熱的食物，如麻油雞、薑母鴨、羊肉爐，因為生理期前體質易化熱，若食用過量的燥熱食物，可能導致骨盆腔發炎，尤其是「燥熱體質」的人若經期中吃，無疑是火上加油，恐加劇骨盆腔發炎。

中醫師周宗翰指出，生理期就是打掃子宮，讓老化的子宮內膜隨著經血排出，有很多人在生理期間會感到不舒服，就是因為經血沒有順利排出，造成經期不順、生理痛等。

除了生理痛和經期不規律之外，很多人都會有經血滴滴答答拖很多天，排不乾淨的問題。對此，周宗翰說，一直有排不乾淨的感覺，最可能的原因就是身體內分泌系統不穩定，內分泌不穩定可能和吃藥（消炎藥、抗生素）、吸菸、熬夜、工作壓力、情緒不穩等因素有關，會影響荷爾蒙進而改變生理週期。

那該如何預防經血滴滴答答排不乾淨？周宗翰表示，首先是經期前不要吃生冷的食物，以免冷溫度刺激子宮收縮，增加疼痛；月經前體質易化熱，飲食儘量清淡，要避免燥熱的食物，如麻油雞、薑母鴨、羊肉爐和辛辣的食物，這類食物可能導致骨盆腔發炎，體質燥熱者恐加劇症狀。

另外，不少女性經期時，情緒會不太好，但發脾氣會擾亂經期，導致肝氣不暢，如果有情緒問題，可以在月經來前一星期，早餐或午餐後喝茉莉花茶，有助於經期順利，減輕經期疼痛。

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關鍵字： 中醫健康 羊肉爐 薑母鴨 月經 生理期 周宗翰
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