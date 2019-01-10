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肉桂能甩肥肉！咖啡加「6香料」健康更加倍...你想喝哪種？

點評:但是肉桂我真的不行！真的！
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▲黑咖啡,喝咖啡,方糖,糖,咖啡加糖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲咖啡只要加對料，反而能讓健康益處再加倍。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

你喝咖啡會「加料」嗎？雖然「咖啡」本身就具有許多健康益處，但是只要加對料，也能讓健康更加倍。對此，國外網站《Ba－bamail》就告訴大家咖啡加進6種香料會分別擁有何種功效，原來在咖啡中加入肉桂不只能維持心臟的健康，還可以打擊腹部脂肪，而加入蘑菇則能增強免疫力！

咖啡加以下6種香料有不同的功效：

1.肉桂：粉：心臟健康

在咖啡中加入肉桂粉就等於是加入一種強效抗氧化劑，由於肉桂含有41種不同的保護性化合物，不僅能夠維持心臟和大腦的健康，也能增強身體的免疫力，降低罹患癌症的風險。

《Ba－bamail》建議，可以在咖啡中加入半茶匙肉桂粉（尤其以錫蘭肉桂為佳）就好，或是先在杯底放一茶匙肉桂粉再沖入咖啡。

除了保護心臟健康之外，其實肉桂也可以控制血糖平衡，減少卡路里的消耗，預防體重增加，所以你如果能夠經常食用肉桂，就能讓消化系統發揮更完善的功能，進而打擊腹部脂肪。

▲肉桂粉,糖,香料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲肉桂粉除了能夠維持大腦和心臟的健康之外，也具有瘦小腹的功效。

2.薑：舒緩肌肉疼痛

自古以來，生薑一直都是能夠減緩「噁心」的常用食材，生薑不僅含有大量的強效抗氧化劑和抗發炎的化合物，還能夠舒緩肌肉疼痛，並同時降低膽固醇，進而幫助消化。

你只需要將一湯匙生薑添加到咖啡中就能獲得健康益處，在這之前，你必須要先將生薑磨碎並且保存好，才不會很快就壞掉。

3.蘑菇：增強免疫系統

當你一看蘑菇，你可能會想說「是要把蘑菇放在咖啡上嗎？」這邊指的是「蘑菇粉」。由於蘑菇具有抗發炎、抗病毒以及增強免疫力的特性，而且還含有益生菌，因此也有助於消化。

但是，並不是所有類型的蘑菇都能提供相同的效果。《Ba－bamail》建議，如果你壓力很大，想要有助眠的功效，那你就可以在咖啡中加入赤芝（是靈芝屬下的一個種）；假如你想提神，你就可以在早上要喝的咖啡中加入冬蟲夏草。

▲▼感冒藥,藥包,吃藥,生病,藥袋。（圖／記者鄺郁庭攝）
▲如果你很常感冒，那就可以試著在咖啡中加入蘑菇粉增強免疫力。（圖／記者鄺郁庭攝）

4.薑黃：助於消化

天然薑黃含有薑黃素、β胡蘿蔔素和茄紅素，而薑黃素在人體中具有抗氧化、抗發炎、幫助肝臟排毒、促進血液循環和助於消化，甚至還可以治療憂鬱症。《Ba－bamail》建議，可以先將薑黃和椰子油攪拌均勻，接著在放入咖啡中，若是能再加一點黑胡椒就更能發揮薑黃的效果。

5.瑪卡：用於平衡荷爾蒙

根據《「南美洲人蔘」是壯陽聖品？專家：吃這些也能重拾性趣》文章指出，「瑪卡」有南美洲人蔘之稱，瑪卡的根含有豐富的蛋白質和礦物質如鉀、鈣、鐵和鋅，除了可以補充體力和當作糧食之外，瑪卡也能減少焦慮、提升運動表現和肌肉能量。

更厲害的是，瑪卡有一成分為「瑪卡烯」，具有提高男性性慾的效果。微笑藥局藥師廖偉呈指出，男性中年後可能會因為工作忙碌或睪固酮下降而「性」趣缺缺，但瑪卡能在不影響血液荷爾蒙濃度狀況下，提升男性性慾。

如果你有性方面的問題，你就可以考慮在咖啡中加入1～3茶匙瑪卡粉，但廖偉呈提醒，雖然瑪卡式安全度高的食品，副作用不常見，但吃過量仍然有風險，而且瑪卡富含維生素K，若是你平常有在用抗凝血藥物，攝取瑪卡之前一定要先諮詢醫師。

▲黑咖啡,美式咖啡,煮咖啡,提神。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲瑪卡能在不影響血液荷爾蒙濃度的狀況下，提升男性性慾。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

6.可可豆：對抗憂鬱症

可可豆具有抗炎作用，還可以有效降低血壓，增加好膽固醇，降低壞膽固醇；此外，可可豆也能夠增強腦力，達到對抗憂鬱症的功效。營養師吳瀟娜解釋，可可豆蘊含類黃酮，還含有表兒茶素，因此也具有抗菌作用，能夠預防葡萄球菌或大腸桿菌所引起的腹瀉。

此外，吳瀟娜說，表兒茶素也有助於抵抗自由基的侵害，具有防止衰老的作用，也會提升集中力和記憶力，降低高血壓或是患心血疾病的風險。

《Ba－bamail》建議，你可以將一湯匙可可粉加入咖啡中，這樣就能幫人體增加抗氧化劑，膳食纖維和鎂。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲假如你已經被憂鬱症煩惱很久，你可以試著喝喝看可可豆咖啡。

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