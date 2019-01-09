不想當胖子了！他減肥靠「3招」狂瘦19公斤：飯後馬上跪坐



▲他因為住處的電梯壞掉而悟出了減肥的道理，從次下定決心「不當胖子了」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



生活中心／綜合報導

「我真的再也不想當胖子了！」36歲的Aman Thakur這麼說，他過去的體重113公斤，一直都沒有想過要減肥，直到某天住處的電梯壞了，他爬樓梯爬的上氣不接下氣，還很怕心臟病發作，他才開始下定決心要變瘦。Aman Thakur就和國外網站《Indiatimes》分享自己的瘦了19公斤的3個絕竅，他飯後都一定會做一個動作，而且早上起床就會先喝檸檬溫水＋大蒜！

Thakur表示，過去的他113公斤，除了身體狀況變差之外，就連衣服也很難買，所以他從2016年6月就下定決心減肥，並在短短4個月內就瘦了10公斤，從那時候開始到現在，他就一直維持著每天運動的好習慣。

Aman Thakur的減肥3絕竅：

減肥絕竅1：改變飲食

Thakur分享，他早餐都吃豆芽菜、木瓜、3～4顆蛋白和一片吐司，午餐則為2片烤餅搭配扁豆糊或是雞肉咖哩和沙拉，晚餐就吃水煮燕麥、許多蔬菜和3～4個水煮蛋；晚上運動後會喝乳清蛋白；Thakur說，除了調整日常飲食之外，他平常也會喝5～6公升的水，早上起床會喝檸檬汁＋溫水＋一瓣大蒜。



▲Thakur每天早上都會喝溫熱的檸檬水＋一瓣大蒜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



減肥絕竅2：運動

就算工作很忙，Thakur還是會擠出一點時間運動，他表示，他會先在跑步機上跑30～40分鐘，接著再做30～45分鐘的有氧運動，最後再做40分鐘重訓，每天都會鍛鍊一個身體部位，每周至少運動4～5次。此外，Thakur說，自己吃完每頓飯後，一定都會先「跪坐」，而且喝水也會慢慢喝，吃飽後不會馬上喝水。



▲Thakur吃完每頓飯後都會跪坐，不會馬上喝水。（圖／記者李佳蓉攝）



減肥絕竅3：自我意識

一開始減肥的時候，Thakur身旁的朋友、家人和同事都在嘲笑他，而且他也沒有什麼自信，因此Thakur認為，「自我意識」才是減肥的關鍵，而且你也應該要關注自己每日的卡路里攝取量，也要搭配均衡飲食以及良好的運動習慣，你也要為自己訂定一個長期的健身目標。

此外，Thakur提醒，酒也應該要少喝，因為酒會影響人體的新陳代謝功能，如果真的逼不得已，一周喝一次就好，而且最多只能喝2杯。



▲酒會影響新陳代謝，所以減肥的人最好不要喝。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



有時候在減肥的過程中，Thakur也會突然不知道該怎麼做，他說，每當自己又失去動力時，他就會看看過去的照片，而且他認為自己很喜歡減肥過後的身材，也讓他更有信心，「我真的再也不想要當個胖子了。」

最後，Thakur告訴大家，你不可能會在減肥的一開始就看見效果，因此這時候很多人會選擇放棄，所以你最好找一個能夠刺激你的人，如果你和他一起，你就會看見生活中充滿了許多積極的事情。



▲只要看見過去的照片，Thakur減肥就會更有動力，因為他更喜歡減肥後的身材。