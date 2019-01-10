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煮地熱火鍋=毒物料理？鋁箔裹玉米、尼龍網下鍋...禁忌曝光

點評:高溫煮食，真的要特別小心！
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▲。宜蘭景點之一的清水地熱公園，12月1日起封園7天，進行試營運期間缺失改善，因驗收過關，8日正式開園營運。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭清水地熱，吸引民眾露天煮地熱火鍋。（圖／宜蘭縣政府提供）

記者謝承恩／採訪報導

冬天出遊除了泡溫泉，更有民眾選擇「地熱火鍋」享受在山野間烹飪的美味。然而，專家指出，煮地熱火鍋雖然有趣，但是「天然」跟「安全」是不相干的兩回事。特別是民眾選用的食材包裝，不管是塑膠網貨鋁箔紙，都有可能溶出毒素！

地熱火鍋吸引許多民眾到訪，準備滿滿好料打算來場露天火鍋趴，但過去在煮食池中常見塑膠漁網，以及鋁箔紙包裝的食材，在水面上漂浮，這樣的畫面看在專家眼裡不免膽顫心驚。化工博士謝玠揚指出，塑膠材質的漁網遇到高溫會釋出有毒物質，並不建議民眾使用。

▲人氣景點清水地熱公園自明日8月1日起將休園半年，提醒民眾別白跑摟！（圖／宜蘭縣政府提供）

▲煮食池禁止放入塑膠製品，仍有民眾勸說不聽。（圖／宜蘭縣政府提供）

另外，地熱火鍋煮食池水溫達到95度左右，水池內是禁止放入塑膠製品的，現場也有提供竹藍、竹簍等天然材質的用具供民眾租借，專家也表示，雖然選擇天然容器可減少一層毒害，但將食材用鋁箔紙包裹後，高溫煮食也可能會溶出鋁，若不是天天食用，這樣的劑量還不至於對人體產生影響。

如果煮地熱火鍋選擇「裸食烹煮」會是更好的選擇嗎？謝玠揚表示，除了食材可能互相污染外，由於溫泉水並不像自來水經過處理及檢驗標準，是否有化學物質超標及中毒的可能，用「原湯煮裸食」一定要盡量避免！建議民眾煮地熱火鍋時，使用容器隔水加熱，選用非塑膠材質的容器盛裝，比直接丟到溫泉水煮還來的安全。

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關鍵字： 飲食健康 地熱 地熱火鍋 塑膠網 鋁箔紙 旅遊健康
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