一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

▲醫師夾出患者鼻腔內的海綿，海綿已讓鼻子黏膜發炎流血。（圖／翻攝「耳鼻喉科 陳世璽醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師陳世璽分享，一家四口來看診，結果在看小孩的鼻子時，直覺不太對勁，在鼻腔內夾出「秘寶」，「應該在裡面一段時間了」。爸媽討論一陣子，驚恐地說應該是「枕頭的海綿碎片」。

陳世璽近日在臉書說，晚上的門診又是個充滿呼吸道病毒的日子，抓出了好幾個流感，當中有個家庭，爸爸、媽媽、哥哥、妹妹一起來看診，說都感冒了。

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陳世璽表示，媽媽跟妹妹依序看完後，輪到哥哥，看了喉嚨，確實也感冒了，接著看鼻子，左邊鼻子有微黃的鼻涕，右邊鼻子鼻涕很黃，還有點血絲，仔細再往深處看，隱約好像有個影子在那邊。

陳世璽指出，他直覺不太對勁，問爸爸媽媽，小朋友有沒有可能把小玩具放到鼻子裡，爸爸媽媽異口同聲「我們家沒有小玩具」；小朋友也說，他沒有把玩具放到鼻子裡。

陳世璽提到，後續他還是不太放心，憑著這些年在鼻孔內尋寶的經驗，把躲在陰影處的「秘寶」給夾出來；爸爸媽媽看了半天，討論了一陣子驚恐地說，「前陣子小朋友在玩一個有點破損的舊枕頭，這個應該是枕頭的海綿碎片…」

陳世璽說，他心中暗自慶幸，還好沒有把對方當成感冒就放回家，那塊海綿已經讓鼻子黏膜發炎流血，應該在裡面一段時間了。

陳世璽提醒，鼻腔異物一開始沒什麼症狀，或是有點流鼻水，時間久了，有異物的那側會開始產生單側的黃鼻涕、鼻異味、鼻塞、反覆鼻血，爸爸媽媽一定要特別注意喔。