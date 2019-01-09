▲5歲男童半邊臉腫成「麵龜」，竟是「一顆蛀牙」害慘他！（圖／中國附醫提供）

記者嚴云岑／台北報導

台中市5歲黃小弟日前因左側臉頰腫成「麵龜」到小兒科就診，醫師研判感染源為牙齒，轉往兒童牙科治療，檢查發現為齲齒造成蜂窩性組織炎，推測為平時喜歡吃甜食與未確實潔牙造成。

收治患者的中國醫藥大學兒童醫院兒童牙科洪仲銳醫師表示，黃小弟是第一乳臼齒蛀到神經引發的蜂窩性組織炎，但由於神經已壞死，疼痛感主要來自軟組織發炎，經抗生素與根管治療雙管齊下，一周後終於恢復正常臉型。

根據衛福部最新統計，2011年我國3歲兒童齲齒率高達61%、6歲兒童高達79%，比起2006年的數據還要高，顯示雖然國民經濟、教育水準越來越高，但對幼兒牙齒保健觀念仍停留在舊時代。

▲中國醫藥大學兒童醫院兒童牙科洪仲銳醫師（左），圖右為嚴重兒童齲齒照。（圖／中國附醫提供）

「乳牙蛀掉沒關係，反正會長成人牙。」洪仲銳說，這是他在診間經常聽到的話，殊不知乳牙蛀牙若妥善處理，可能引發後續5大問題，包括口腔發炎、發音、美觀等，咀嚼能力與恆牙生長也會受影響。

洪仲銳提到，齲齒的3要素為牙齒、細菌與食物，但在長牙前，就應做好口腔保健，譬如在餵完奶後用紗布擦拭口腔黏膜清除奶垢，減少齲齒菌孳生，長出第一顆牙齒後，也應依照兒童健康手冊，帶往牙科接受11次牙齒檢查與塗氟。

目前研究顯示，氟化物能強化牙齒發育，讓牙齒更能抵禦齲齒，但由於台灣飲水沒有加氟，洪仲銳提醒，氟的攝取主要油含氟牙膏、漱口水，以及加氟食鹽與氟錠等攝取，家長可在醫師建議下選擇適當產品，達到預防齲齒之效。