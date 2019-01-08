C肝病毒傷的不只肝！　未治「末期腎病變」風險大增85%　

▲肝纖維化掃描資料照。（圖／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

C型肝炎病毒感染會造成全身性疾病，不僅傷肝導致肝硬化、肝癌，還可能造成腎臟病、糖尿病、中風等肝臟外病變風險。台灣消化系醫學會名譽理事長、輔大醫學院院長林肇堂表示，台灣腎病患者多，若同時感染C肝，病毒會持續傷害肝臟，引發洗腎風險的機率更比常人高出85%。

林肇堂率領研究團隊進行國內大型研究，以健保資料庫的29萬多名C肝感染者為對象，摒除合併B型肝炎、重大傷病、慢性腎病等其他合併症，取1萬2384名未滿70歲、接受C型肝炎治療的成人為追蹤對象，另有2萬4768人未治療的C型肝炎患者作為對照組，進行8年追蹤與分析。研究成果刊登在國際知名的《肝臟學》（Hepatology）及《胃腸學》（Gut）期刊。

此研究發現，相較於未治療的C型肝炎病患，已治癒的患者追蹤8年後，不但整體存活率較高，末期腎病變風險更大幅降低85%，缺血性中風的風險降低38%，急性冠狀動脈症候群的風險也降低23%。

▲C肝病毒容易引發腎病變風險，醫師呼籲民眾儘速接受治療，「治肝保腎」刻不容緩。（圖／記者嚴云岑攝）

參與此研究的輔大醫院醫學研究部主任暨胃腸肝膽科主治醫師許耀峻主任指出，C肝病毒容易誘使混合型冷凝球蛋白沈澱在腎絲球，造成腎絲球炎，一步步摧毀腎臟。透過有效的根除C型肝炎病毒，可以穩定腎功能、避免腎衰竭，降低心血管疾病風險，整體可降低肝外病變與相關的死亡。

C肝病毒共分6個基因型，許耀峻表示，目前已知第一、三型容易引發肝癌，第一、二型較易出現腎病變。健保2017年給付C肝全口服新藥以來，使用資格已從原本的肝纖維化F3以上、干擾素治療失敗，放寬到只需肝纖維化F3以上，今年起更放全面開放，只要確診C肝就能接受治療。

林肇堂表示，政府全面放寬C肝新藥後，今年受惠人數上看4萬人，每位患者等於享受了25萬元的免費療程，呼籲民眾積極治療C型肝炎，才能「治肝保腎」，遠離肝硬化、肝癌，與腎臟病等多重肝外病變風險。