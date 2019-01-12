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子宮外孕輸血染C肝　竟拖了快40年「肝臟長腫瘤」才發現

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▲經痛,月經,生理期,拉肚子,肚子痛,上廁所,便祕,便秘。（圖／達志／示意圖）

▲子宮外孕輸血染C肝，竟拖了快40年「肝臟長腫瘤」才發現。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

今年72歲的張女士是多年腎病患者，4年前因長期感到疲倦與腸胃不適，進行超音波檢查，意外發現有2顆肝腫瘤，確診肝癌。聽到醫師說明C肝的傳染途徑為血液傳染，張女士才回憶起30多歲時因嚴重腹痛就醫，發現是子宮外孕，疑似接受不潔針具輸血遭感染，所幸經全口服新藥治療8周後，已完全測不到病毒。

健保今年起大幅放寬C肝口服新藥使用條件，只要確診慢性感染，均可申請治療，不僅不需打針、副作用低，療程也只有8至24周，相較於過去干擾素與雷巴威林療程動輒1年以上，大幅縮短。此外，6種口服新藥涵蓋1至6型基因型，治癒率超過9成7，針對病情較嚴重的慢性腎臟病患者、容易貧血我、不適合雷巴威林的長者，都可接受治療。

▲C肝檢測,C肝服藥,。（圖／公關提供）

▲張女士吃C肝口服新藥8週就根除C肝病毒。（圖／公關提供）

張女士說，當初醫師告訴她若病情持續惡化，恐走到洗腎一途，但當年健保給付的C肝新藥，只限肝纖維化程度在F3以上加上干擾素治療失敗患者，不適合像她這樣腎功能不全者的患者，家中經濟狀況也不容許她自費，所幸去年接受補助，在短短8周就治癒C肝，終於完全根除C肝。

輔大醫院與嘉義基督教醫院去年8月起攜手合作，收治98位C肝洗腎患者進行研究，其中多位合併腎功能障礙或肝硬化，經過8至12週的治療後，所有患者的C肝病毒全被清除，停藥後追蹤12週也未復發，治癒率高達100%，呼籲C肝患者要有信心，主動接受治療。

▼張女士C肝病毒量歸0後可回歸正常生活。（圖／公關提供）

▲C肝檢測,C肝服藥,。（圖／公關提供）

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關鍵字： C肝 子宮外孕 C肝病毒 C肝新藥 腎病
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