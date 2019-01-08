麻醉主任值班喝酒打麻藥　新北聯醫還原未懲處「無奈真相」

記者嚴云岑／台北報導

新北市聯醫麻醉科主任鄒樂起遭爆料在值班待命時間外出喝酒，還打算幫病人進行全身麻醉，但在以點滴靜脈施打麻藥時遲遲無法對準，才遭主刀醫師撤換。院方今（8）日還原當天情況，表示主刀的神經外科醫師看到鄒樂起狀態後，當下判定無法執行麻醉業務，緊急召另一位醫師回院協助，手術延宕了1個多小時，但病人安全未受影響。

有民眾向媒體爆料，新北聯醫麻醉科主任鄒樂起未依照規定在院內待命，護理師聯絡2小時才找到人。爆料者指出，鄒男到了晚間10時才回到醫院，不只身上充滿酒氣，滿臉通紅走路也搖搖晃晃，走進更衣室後就開始嘔吐，還打算對接下來要開刀的另一名病患進行全身麻醉，但他以點滴靜脈導管施打麻藥時遲遲無法對準。

新北市聯醫發言人、護理副院長王祖琪受訪時表示，該起事件發生在去年10月4日，當天整形外科有3台常規刀，前2台刀開到晚上9點，第三台常規刀已經是下班後的時間，鄒醫師晚上去吃飯是合理的事，當天可能喝了比較多的酒，以致召他回來的時候，「言行舉止不能執行麻醉專業」，主刀醫師馬上暫停手術，內部同仁也緊急通報醫療副院長將他撤換，並無隱瞞。

「可能有同仁對醫院的考績會處理不是很滿意。」王祖琪提到，鄒樂起值班喝酒執行麻醉業務事件爆發後，遲至11月中旬院方才舉辦考績會，11月30日借調期滿回北榮仍未懲處，才會引發部分同仁不滿，進而對媒體做訴求，「但醫院從來沒有說不處理，而是不能裁處，因為他是北榮的醫師，我們還是要尊重他們的決定。」

王祖琪表示，11月中召開的考績會主要針對鄒樂先的2起爭議事件做釐清，一為值班喝酒，二為是否未經人體試驗委員會同意，把病人檢體私自拿到研究室去。釐清結果發現鄒樂起只在進行動物實驗時，才會將檢體帶回，做人體試驗時皆遵守規定，至於喝酒一事雖證據確鑿，卻因非本院醫師無法懲處。

▲新北市聯醫王祖琪 護理副院長。（圖／新北市聯醫提供）

最後，被問到鄒樂起當天喝醉卻還試圖麻醉，是否影響病人安危？王祖琪回應，病人在麻醉前會經一定程序，由主刀醫師、麻醉醫師、刷手護士、流動護士同步確認手術部位在哪裡、左右是哪裡、病人叫什麼名字、現在哪個手術室？

「這些都是要在病人清醒的時候做。」，王祖琪表示，可能鄒醫師在核對的時候，就無法清楚表達當人是誰，主刀醫師當下決定換人，原本9點多就要做的手術，延宕到10點40分才進行，凌晨1點多才完成。

台北榮總上午回應，對於鄒樂起行為，已依相關規定，提本院考績委員會議處，並要求鄒員引以為戒，謹慎行事。在考績委員會決議前，不會暫停業務。