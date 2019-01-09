▲非洲豬瘟恐禁廚餘養豬！食藥署鼓勵「多打包」幫減量。（圖／台東縣政府提供）

記者嚴云岑／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情維持最高峰，雲林、金門等縣市已禁止廚餘養豬，被問到是否有輔導餐飲業者進行廚餘減量？食藥署副署長林金富回應，還是要鼓勵民眾珍惜食材，就算到吃到飽餐廳也應量力而為，吃不完也可打包帶走，回家復熱繼續食用，減少餐廳處理廚餘的困擾。

農委會今（9）日上午出席衛福部食安稽查記者會，農糧署署長莊老達表示，目前花卉、蛋肉都可足量供應，農委會也會針對包括動物、水產、蔬果等用藥，進行高風險監測，保障食材安全，對於豬隻的檢驗，也做了確實把關。

行政院下午將開第四次非洲豬瘟防中央疫情防疫會議，討論是否全面進行廚餘養豬。農委會防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，非洲豬瘟是靠接觸傳播，不像口蹄疫是「風吹就會傳染」，若台灣真的不幸出現疫情，會針對養殖場方圓3公里進行14天移動管制，其他地區肉品供應不受影響。

▲食藥署副署長林金富。（圖／記者陳家豪攝）

台灣7成的廚餘都用於養豬，目前各級政府對於是否禁廚餘養豬意見分歧，雲林縣首先下禁令，但台南市、彰化縣等覺得全面禁用恐有棄置問題。由於疫情在境外，農委會僅表示，若台灣確定有疫情，將全面強制禁止，日前也提出廚餘經過高溫90度以上蒸煮1小時可餵食豬隻，同時也討論國內廚餘如何減量。

林金富提到，在未爆發非洲豬瘟前，食藥署就輔導餐飲業者進行廚餘減量，鼓勵八大通路、四大超商設立即期品專區，民眾可用較低廉的價格購買食品，業者也可降低委託清除代理業者的花費，目前德國等歐洲國家對於「剩食」會有罰鍰，食藥署也會加強宣導。

林金富更提到，至於民眾到餐廳用餐時，也要看緊荷包，點自己吃得完的份量，沒吃完也可以打包帶走，回家冰起來復熱就能吃，不要丟在餐廳造成業者困擾。到大賣場選購即期品時，也要注意包裝是否完整、聞起來是否有腐敗味，買回家後也要盡快烹煮食用。