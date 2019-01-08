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北榮預立醫療照護諮商中心　前3月僅給這些人「免費用」

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▲簽署預立醫療決定書,病人自主權利法,病主法,善終。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北榮預立醫療照護諮商中心，前3月僅給這些人「免費用」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

亞洲第一部《病人自主權利法》1月6日正式上路，衛福部公布的77家首波執行醫療院所中，真正能執行的卻寥寥可數，台北市10家院所中，僅北市衛生局可接受預約，台北榮總雖已於6日起在第一門診3樓設立「預立醫療照護諮商中心」，不過截至3月31日止，僅優先提供榮民免費諮商。

台北市10家列於首波名單的醫院分別為台大醫院、馬偕醫院、台北榮總、國泰醫院、三軍總醫院、新光醫院、萬芳醫院、北市聯醫、北醫附醫。台北榮總社工室表示，上路1天已有1名榮民伯伯完成約診，另有數人撥打電話詢問細節。目前榮民諮商全數免費，但4月1日開放一般民眾預約後，將會收3500左右的諮商費用。

北市衛生局醫事科科長何淑安表示，北市僅有去年為試辦醫院的北市聯醫可接受預約，截至7日下午止，已有47組、80人預約諮商。其他醫院因門診人員須接受專門訓練，診間也要做設計規劃，衛生局已在加速輔導，希望這個月都可以上線。

▲北榮,台北榮總,北榮中正樓。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北榮總外觀。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

不過，有醫院反應，諮商門診遲遲無法開設，是卡在衛生局尚未通過收費審核，對此，衛福部醫事司司長石崇良表示，將督促衛生局在1個月內完成相關輔導，包括敲定諮商門診時間，以及完成相關收費，近3日也會更新諮商醫院名單，只放上已準備好的醫院，讓民眾明確知道到哪裡才能接受服務。

病人自主權利法105年通過後，經過2年準備期，於107年1月6日正式上路，完全行為能力者可邀二等親以內親屬，與醫師、護理師、心理師、社工師所組成的醫療團隊溝通、討論後，簽署預立醫療決議，決定自己在疾病末期、不可逆之昏迷、永久性植物人、極重度失智等狀態下，選擇接受或拒絕「維持生命治療」或「人工營養及流體餵養」，將醫療決定與善終權利還給病人。

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