聊天慘被女生封鎖！魯蛇自救避開「6大盲點」...瞬間秒回

▲傳訊息給女生切記因為回訊慢，而小劇場作祟。（圖／達志影像／美聯社）



文／亞當老師



過去我在幫學員諮詢情感問題時，很多案例都大同小異，舉例來說：

我：「你目前遇到什麼樣的情感困擾呢？」

苦主：「老師是這樣的，某位女生原本都是會跟我聊天的，我傳Line或FB也都會回，但是最近怎麼突然 or 慢慢地開始對我冷淡了？甚至是把我封鎖了？」

當一個女生跟某位男生相處，女生從原本的熱情，開始逐漸降溫，直到最後變得冷淡。十之八九問題都是出在男生個性上，待人處事上，根本的「本質」出了問題。

所以這篇文章接下來，我將針對這些「本質」上的盲點加以分析，來幫助你釐清這些會扯你後腿的「本質」是什麼？

盲點一：心態認知誤區

一個討喜的女生，大多都是無數男生的目標，每天都被大量的訊息轟炸，如果這樣的女生對你秒回是異常，那她不秒回就是正常。所以切記不要因為對方回的慢，或是不回訊息，男生心中的自卑小劇場就開始作祟，然後把自己弄成患得患失，甚至是質問對方，這都是適得其反的情況。

▲女孩願意回覆你，別一股腦認為對方就是喜歡你。（圖／翻攝自pixabay）

另外，當一個女生願意回覆你，跟你多說些話，這只能說明她對你不反感，但實際上你們之間的吸引力是低的，這並不能判斷她喜歡你之類的。許多情感的初心者或是單身太久的男性都會犯這個錯，只因為女生有回覆你，就直接認為對方喜歡你，這真的是天大的誤會。

盲點二：缺乏話題帶領能力

一個健康互動的兩性關係，男性扮演帶領的角色，引導女生做更多的分享，是天經地義的過程。但是許多對於聊天不擅長的男生，卻會渴求遇到一個活潑主動的女生，直接開話題來打開這個冷場的氛圍。殊不知，當你這麼想的時候，想讓女生來帶領話題，不外乎就是給女生製造壓力，讓她跟你愈聊愈累，愈無力。

盲點三：缺乏話題互動能力

許多聊天的初學者都會把分享自己，或是談論對方。當成話題冷場的兩根救命藤蔓。但問題是，如果只會單純的分享、或是過度的查戶口、刻意的奉承，而缺乏雙方一來一往的互動，這都是會讓女生對你瞬間失去吸引的。

盲點四：一成不變的聊天能力

就如同我之前所寫的文章標題『你的愛情總是敗在關鍵時刻嗎？』文中提到很多男性對於自己聊天這檔事，都是憑著自身的運氣來跟女生相處，而沒有真正去學習過，跟女生互動能讓女生心動的方法。在抱持一招半式打天下的心態下，讓女生跟你互動總是同一種模式。舉例來說，如果你每天都只會說『在嗎？』『在幹嘛？』『早安、午安、晚安』照三餐飯問候，那女生也真的只能回你『呵呵』、『去洗澡』。

▲男女間的聊天交流，別只靠一個招式打天下。（圖／視覺中國）

盲點五：戀愛心態、情緒管理差

每當認識一個女生，總是很急躁的想跟女生確定關係，太急於求成，太在意結果，反而忽略談戀愛是需要過程的、是要用心談的。一旦對方不如自己的意思，就像小孩子一樣發脾氣，跟她鬧情緒，自暴自棄，或者找對方吵架。殊不知，如果這一點小事就把你弄崩潰了，女生又怎麼敢放心的把自己的未來交給你。

盲點六：喜歡戴上修理先生帽子

這個標題的典故是來自男女大不同一書，書中提到男生總喜歡『戴上修理先生帽子』，意指在男性思維下，多半當女生開始提出生活或工作上的問題時，男生通常不是認同感受，而是急於給女生一個解決方式。然而，這種關心是沒有意義的，因為女生在這種情況下，多半都知道自己該怎麼做，她並不需要你來提供google的功能。往往這種對話模式容易換來對話的終結，像是女生說『謝謝關心』，然後...就句點沒有然後了...。

以上這六個盲點加總起來，就足以讓女生對你的好感，頓時降到冰點。試想一下，如果這些盲點一直讓你不知不覺地被女生扣分，那麼女生對你愈來愈冷淡，是不是就說得通了？

▲願意調整自己，讓女生對你感興趣，而不是逃避閃躲。（圖／翻攝自pixabay）

本文總結：

今天文章探討的兩性吸引核心在於『本質』，當你的本質能夠戒除上面提到六個盲點。自然讓女生不會覺得跟你愈聊愈不對盤，進而對你冷淡或封鎖。當然，也許某些男性無法意識到『本質』的重要性。也並不認為自己『本質』會讓女生不舒服，而覺得堅持做自己才是好事。

這都是個人的權利，像是今天你提出『沒錢！很忙！不需要！』來作為逃避的藉口。那麼女生明天也可有三個理由來拒絕你，像是『喔，呵呵』、『你不懂我，我不喜歡』『你是好人我們不可能』。唯有懂得當下調整自己，才能讓未來的自己，感謝你現在做的決定！共勉之。

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99