旭集、饗食天堂都有衛生缺失！北市衛生局稽查「饗賓集團5家buffet」

▲旭集信義店遭北市衛生局查獲衛生缺失。（圖／饗賓提供）



記者趙于婷／台北報導

饗饗微風店自1月7日起經醫院通報疑似食品中毒累計32人，台北市衛生局也進一步稽查饗賓集團旗下5家自助餐，其中饗食天堂京站店和信義店、旭集信義店都查獲衛生缺失，要求於1/11前改正完畢期屆複查如不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

台北市衛生局1月7日陸續接獲醫院通報，多位民眾1月5日食用信義區「饗饗微風店」用餐後，陸續發生疑似食品中毒症狀，因通報累計就醫人數達6人（含）以上，同日依食品安全衛生管理法第41條立即命業者暫停作業、停止供應餐點，截至今（8）日15時0分仍持續接獲多家醫院通報疑似食品中毒共計32人，有持續擴大之虞，因此駁回「饗饗微風店」復業申請。

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▲饗食天堂京站店冰箱內及邊框結霜不潔。（圖／北市衛生局提供，下同）

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今天進一步針對饗賓集團旗下自助餐飲店稽查5家，查核食品業者登錄、產品責任險、保存來源文件、技術證照及食品良好衛生規範準則，其中「旭集天母店、饗 a joy101」店尚符規定。

饗食天堂京站店查獲「冰箱內及邊框結霜不潔」、「生魚片下方濾網不潔」；饗食天堂信義店查獲「庫房風扇不潔」；旭集信義店查獲「冷食區牆面不潔」、「熟食區設備不潔」、「製冰機後方不潔」、「3位員工未更新廚師證」，以上均要求於1/11前改正完畢期屆複查如不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

林冠蓁指出，以進一步饗饗採樣環境和廚師手部檢體，後續如經檢驗或流行病學調查確認為食品中毒，將依違反食安法第15條及第44條重罰，最高可處2億元罰鍰。

▲▼饗食天堂京站店冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔。