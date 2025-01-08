網瘋傳「11症狀發現高血糖」　醫見滿滿吐槽點：最常沒症狀

▲有網友在Threads平台上列出「11症狀發現高血糖」遭醫師吐槽。（圖／Threads）

文／蔡明劼醫師

最近發現脆（Threads）常推播一些「偽專家」給我。比如這篇的作者看起來沒有醫護背景，卻侃侃而談列出11點，教大家「怎樣發現高血糖」。我看完只覺得滿滿的吐槽點，簡單分析如下：

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1.馬桶旁出現螞蟻：這指的是尿液含糖量高時，可能吸引螞蟻，這在高血糖的患者中可能發生，但不是每位患者都會遇到，並沒有辦法代表糖尿病。（而且現在都尿在馬桶，哪來的螞蟻？）

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2.很容易口渴：口渴可能是高血糖的典型症狀「3多1少」：多吃、多喝、多尿、體重減少。但通常會在血糖高到200、300的時候比較明顯，輕微的高血糖不會有這種症狀。

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3.容易腰痛：糖尿病引發的腎病變不會腰痛，甚至進展到洗腎也不會腰痛。如果出現腰痛，要考慮的應該是肌肉拉傷、腎臟感染、結石或其他問題，而不是糖尿病。

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4.每周喝兩杯以上含糖手搖飲料：這是生活習慣，過量攝取含糖飲料可能增加糖尿病風險，但不等於直接診斷高血糖。

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5.愛吃宵夜：剛上一條相同，吃宵夜可能間接影響血糖控制，但並非糖尿病的直接症狀。

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6.容易流汗且尿酸味很重：流汗跟尿味與糖尿病都沒有直接關連，但如果身上出現水果的味道，有可能是胰島素極度缺乏導致的酮酸中毒，最好是找醫院診所檢查一下。

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▲視力衰退可能是老花眼，無法以此判斷為糖尿病。（示意圖／記者彭懷玉攝）

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7.視力衰退：白內障以及視網膜病變是糖尿病常見併發症，但沒有糖尿病的患者也會白內障。而且視力衰退也可能是老花眼，沒辦法這樣就判斷糖尿病。

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8.不明原因變瘦：屬於典型症狀之一，我在第2點有說明。但通常只會在嚴重的患者出現，早期糖尿病很少有這種症狀。

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9.愛吃甜食：這是生活習慣，並非糖尿病的症狀，但可能增加糖尿病風險。

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10.肌肉量不足：肌少症是糖尿病的風險因素，反之，糖尿病患者也比較常有肌肉流失的問題。

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11.手腳長期冰冷：如果血糖控制不佳，可能會出現周邊血管阻塞，問題是一般人也很多都會手腳冰冷，並不能以此來診斷糖尿病。

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總結：以上敘述中，1、2、3、6、7、8、10、11 是高血糖或糖尿病可能出現的症狀，但也可能毫無關連，仍需進一步檢驗檢查。4、5、9 是生活型態，屬於風險因子而非症狀。

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順便告訴大家一個秘密，其實糖尿病最常發生的症狀就是「沒有症狀」，有症狀出現往往已經很嚴重了。平常維持良好的飲食和運動習慣，然後定期健康檢查，才是及早發現血糖問題的正確方法。

本文經授權轉自：粉專《蔡明劼醫師 健康。瘦身》