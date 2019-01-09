活到老做到老是苦命？多份收入不當「下流老人」還能防失智

▲銀髮族示意圖。（圖／視覺中國）



整理撰文／湯蕙華



當我們看到白髮蒼蒼阿公還在努力工作賺錢，在華人圈的傳統觀念以為是「老歹命」！但是國外有太多退而不休的銀髮族工作案例，政府也鼓勵企業聘僱銀髮族，讓長輩在生命最後一哩仍能盡情發揮生命價值，在職場發光發熱。

▍多份收入，不變下流老人



住在日本東京，每周有三四天在看護中心做兼職看護的山本美奈子（化名），今年已67歲，她說現在從事的工作工時短，體力也能負荷，平日工作就當運動健身，在退休金不足的狀況下，這份兼差收入可補足經濟缺口，讓自己不致淪為「下流老人」。



據今年７月日本〈經濟新聞〉引用「明治安田生活福祉研究所」最新調查報導，伴隨政府對延後退休金發放的議題出現後，許多民眾都希望退休後至少維持最低收入水準。



日本政府擔心照顧高齡人口變成政府的沈痾負擔，正鼓勵企業延後退休族的退休年齡，並提供補貼給雇用超過65歲員工的企業。日本有些企業也一直秉持雇用老人的傳統，例如寶娜美容店，負責銷售業務的42,000人當中，約1,500人年齡在70~90幾歲。據公司表示，這些資深員工已累積很多人脈，跟客戶有深厚感情，同時也能提高顧客的信任度。

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）



▍刷「存在感」成工作動力來源



除了老人彌補退休金不足缺口而就業，市場上勞動力短缺，也是銀髮族就業原因。在美國，越來越多65歲以上老人渴望就業，也有更多企業機構歡迎銀髮族就業。

根據美國的《彭博》新聞報導，由於少子化衝擊，美國正面臨前所未有的勞動力短缺，當退休金越來越微薄，使銀髮族退休後不得不繼續工作補貼生活費，成為美國勞動力的重要來源。



更多銀髮族就業原因是為了體現自我價值，克莉絲汀(化名)過去在銀行上班，現在退休後在一家速食餐飲店打工，她認為工作並沒有貴賤之分，現今領的時薪比以往收入銳減許多，但每天跟年輕同事相處，讓她的生活變得更加新鮮有活力，她不想過著成天窩在家中沙發椅看電視的無聊退休生活。



有些老人享有專業也享有高薪待遇，例如一直擔任律師的鮑勃（化名)）從知名律師事務所退休後，被上市公司聘僱為法律顧問，讓他的專業得以好好發揮，他決定到身體無法負荷時才退休。

▲銀髮族示意圖。（圖／視覺中國）





當美國許多企業都將產品製造外包來降低勞動力成本之際，產品製造商Vita needle Co仍能倖存原因便是樂於僱用老年員工，公司約有半數員工年齡在73歲以上，這些老員工不易跳槽，對工作具責任感，製造的產品品質可靠。

一向重視休閒生活的歐洲過去提倡員工提早退休，不鼓勵65歲以上老人繼續工作，但近年也開始發生轉變，例如：德國便延長退休年齡，來解決財政壓力等問題。澳洲政府也體認到雇主需求和老年員工的價值，在近期啟動獎勵政策，給予50歲以上新僱員工每人1,000美元獎金以資獎勵。

當國內勞工面對勞保年金是否破產議題或是未來退休金夠不夠生活而憂心之際，企業因少子化而面臨就業市場勞動力短缺問題，聘僱老人或是銀髮族就業，對企業主或是年老求職者都是雙贏策略。



老人在工作上展開「第二春」，可補足經濟收入之際，常與外界互動，也能減少罹患失智症的機率。當生命充滿活力，病痛自然也降低，同時也能減少醫療與照顧資源，樂在工作，當個開心好命的老人。

※本文經授權轉自：愛長照【活到老做到老，是苦命還是好命？】

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