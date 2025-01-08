饗饗食物中毒持續擴大！累計通報32人　北市衛生局駁回復業申請

記者趙于婷／台北報導

台北市信義區「饗饗微風店」爆出疑似食物中毒，因業者未及時停業，遭北市衛生局開罰300萬元，但業者喊冤是時間差。對此，台北市衛生局表示，昨日下午已經要求業者停業，但仍有營業事實，另因疑似食品中毒個案通報增加，已累計32人，有持續擴大之虞，因此駁回復業申請。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，1月7日陸續接獲醫院通報，多位民眾1月5日食用信義區「饗饗微風店」用餐後，陸續發生疑似食品中毒症狀，因通報累計就醫人數達6人（含）以上，同日依食品安全衛生管理法第41條立即命業者暫停作業、停止供應餐點，並於下午3時8分通知業者，業者於3時31分回報確認，經衛生局要求業者停業惟仍有營業事實，公然挑戰公權力，因此從嚴從速開罰。

林冠蓁表示，1月7日晚間再次派員至「饗饗微風店」稽查，查獲業者未依規定暫停作業，仍有營業事實，違反食品安全衛生管理法第47條第13款規定，考量業者為熱門餐廳且通報人次眾多，社會影響程度嚴重，及業者資本額及營業規模等因素，處新台幣300萬元罰鍰；且截至今（8）日15時0分仍持續接獲多家醫院通報疑似食品中毒共計32人，有持續擴大之虞，因此駁回「饗饗微風店」復業申請。

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林冠蓁強調，1月7日中午接獲通報第一時間至現場針對作業場所的硬體設施、環境衛生、製程管理及人員衛生等，依食品良好衛生規範準則進行查核，查有冷藏食材未妥善封存、部分牆面不潔等2項衛生缺失，命業者限期改善，業者現場已立即改善並經複查尚符合規定。

另經攝食調查，患者共食食品有生魚片、生蠔及干貝，因現場已無剩餘或同批製作的食品可供抽驗，因此採樣環境檢體4件、手部檢體4件，待檢驗結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，可依同法第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲饗饗信義店爆發食物中毒，目前停業中。（圖／記者施怡妏攝）