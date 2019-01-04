如何正確使用BB霜？皮膚科醫幾點提醒：別當保濕晚霜用

▲護膚示意圖。（圖／視覺中國）



【BB霜怎麼用】

文／皮膚科醫生王綺嫻的診間日常

BB霜的BB為blemish balm的縮寫，就是有遮瑕效果的乳霜，能讓肌膚看起來粉嫩無暇，但要如何正確使用BB霜呢？

❌不要把它當成保溼霜早晚使用。

BB霜有遮瑕潤色的成分，質地較濃稠厚重。晚上應改用單純的保濕乳液或乳霜，減輕肌膚的負擔。

⭕一定要卸妝。

遮瑕成分不易用洗面乳洗淨，應用卸妝產品來卸除BB霜。否則皮膚則較易出油或是較容易長粉刺的使用者，使用一段時間之後，產生發炎性痤瘡的機會可能大幅增加。

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在二十五歲之後才開始產生的熟齡型痤瘡，有比較高的比例是被誘發的痤瘡。原因包括壓力、藥物及使用的保養或彩妝用品。

壓力方面：過於忙碌、睡眠不足或壓力過大的情形下，皮膚的皮脂腺分泌會大幅增加，進而導致密閉型粉刺的產生，常見於額頭部位。

藥物方面：雄性素藥物、類固醇類藥物、抗癲癇藥物、抗憂鬱藥物及結核病的藥物都有可能引發或惡化痤瘡，在藥物方面，可和醫師做詳細的討論。

保養及彩妝用品方面：盡量選擇非致粉刺型(non-comedogenic)的產品，而且產品的質地比成份更為重要，過度厚重或黏稠的產品，導致粉刺產生的機會大增。

如果已經產生密閉型粉刺，千萬不要再以手擠壓或使用油膩黏稠的遮瑕產品遮蓋，否則會產生許多膿腫及發炎的結節，較常見於下巴及下頜骨部位。

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正確使用BB霜才能讓妳的皮膚真的美美的。



※本文經「皮膚科醫生王綺嫻的診間日常」同意轉載（原文如下）

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