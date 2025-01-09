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30歲女腹痛吐了　醫「有喝珍奶？」揪出8公分腫瘤

▲珍珠奶茶,手搖飲。（圖／記者曹悅華攝）

▲醫師進行電腦斷層掃描，發現患者有喝珍奶。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師黃漢斌分享，一名30出頭歲的年輕女性右上腹痛合併嘔吐來看診，「妳有喝珍珠奶茶對嗎？胃裡頭都還看得到有珍珠…妳原本以為是急性膽囊炎，但從影像上看起來膽囊沒什麼問題，倒是右側後腹腔發現有一顆8公分的腫瘤。」

黃漢斌近日在「黃漢斌醫師 /「斌」紛外科視角」臉書發文，分享這起個案，他表示，當下看著電腦斷層向病人解釋；結果病人立刻說，「我昨天就是吐珍珠啦」，讓他獲取新線索。

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黃漢斌提到，「前一天喝的珍珠奶茶，隔了一天還殘留那麼多在胃裡面？」，這腫瘤從影像上看起來是良性的，再加上抽血檢查都正常，還不需要緊急手術切除。

▼醫師進行檢查，看到患者的胃都還有珍珠。（示意圖／資料照）

▲珍珠奶茶,黑珍珠,白珍珠,購買手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲,鬆餅（圖／林世文記者攝）

黃漢斌指出，「這後腹腔腫瘤緊鄰腎臟、大腸與十二指腸，甚至部分壓迫到十二指腸造成胃排空不良。不用緊急開刀的好處是我們還有機會，能夠進一步檢查去探究這腫瘤到底是從哪裡長出來的。」他也向跟診的後輩進一步機會教育，由於後腹腔解剖結構複雜，腫瘤的確切來源和性質需要謹慎評估。

黃漢斌解釋，這右側後腹腔腫瘤最常見的可能來源包括：腎臟、十二指腸、大腸，甚至是後腹腔結締組織、神經源性腫瘤及淋巴結；假設源自於十二指腸或大腸，手術切除把腸子挖一個洞，還要考量到後續腸道修補等問題。

黃漢斌表示，病人後來接受腹腔鏡，腹腔腫瘤切除，術後住院2、3天就出院了。醫師在患者回來門診複診時笑說，「現在可以安心喝珍珠奶茶了，農曆新年可是烏魚子、豬腳等年菜吃下去，也不怕消化不良了」；病人也很開心說，原本排便不順的問題，開完刀以後也變正常。

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關鍵字： 黃漢斌 腫瘤

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