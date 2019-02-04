拜拜要用哪些水果？招好運v.s.禁忌曝光...釋迦=佛頭別放！

▲拜拜用的水果供品，有不同的營養價值和祝福意義。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

逢年過節拜拜，供桌上一定少不了水果，不同的水果背後的祝福意義不同，禁忌也不一樣。最常見的水果供品，包含蘋果象徵平平安安、香蕉取自台語諧音「招」，可以招來好運，另外釋迦因為外觀形狀像佛的頭，較不適合放在貢桌。《ETtoday健康雲》蒐集了許多坊間常見的水果供品意義以及營養價值，讓你拜水果一次上手。

1.蘋果：平平安安

「一天一蘋果，醫師遠離我！」蘋果富含維生素C、維生素E和β胡蘿蔔素，蘋果皮含有可溶性和不可溶性纖維，如果你很常吃蘋果，就比較不會便祕。此外，蘋果皮的可溶性纖維也能讓飽足感維持更長的時間，還能幫助降低膽固醇。

▲橘子象徵大吉大利。（圖／記者謝承恩攝）

2.橘子：大吉大利

橘子含維生素C、類胡蘿蔔素及蘋果多酚、膳食纖維，此外柑橘類水果富含維生素C，雖非所有水果中含量最高，但其含有多種抗氧化物如類黃酮素及多酚類，兩者相加乘，抗氧化及抗發炎效果加倍。

3.柿子：事事如意

柿子含有豐富的蔗糖、胡蘿蔔素、碘、鈣、鐵等營養素，但食用前仍需要注意腸胃不好、容易便秘的人，以及剛大病初癒或是生產完的媽媽們，應該要少吃，此外柿子中含有單寧，會阻礙食物鐘鐵質的吸收，對於缺鐵性貧血病人最好避吃。

▲柿子代表事事如意，缺鐵性貧血病人要避吃。（圖／翻攝自pixabay）

4.香瓜：多子多孫

香瓜含有豐富膳食纖維、維生素A、維生素B群、維生素C、類胡蘿蔔素、鈉、磷、鉀，可以促進腸胃蠕動、遇防白內障，但要注意的是糖分的攝取，以及身體虛寒的人，盡量少在傍晚吃瓜果類水果。

5.鳳梨：好運旺旺來

鳳梨含維生素C、類胡蘿蔔素、鳳梨酵素、礦物質鉀、膳食纖維，另外，鳳梨中的鳳梨蛋白酶，具有抗發炎特性，也能減少腫脹和瘀血，對抗疼痛感，還能幫助治療運動傷害。但同時也會讓口腔黏膜變薄，導致嘴破，裡頭的草酸鈣結晶，也會讓舌頭產生刺刺的感覺。

▲鳳梨中的鳳梨蛋白酶，具有抗發炎特性。（圖／翻攝自pixabay）

6.水梨：遇水則發

水梨水分多多，吃了生津、潤燥、具有化痰等功效，另外，梨子含有木質素，能在腸子中與膽固醇結合排出，梨子中的硼可以預防婦女骨質疏鬆症，當人體攝取的硼充足時，記憶力、注意力、心智敏銳度會提高。

7.香蕉：招財、招好運

香蕉是含鉀量最高的新鮮水果，科學資料顯示高鉀、低鈉有助防治高血壓，另外，香蕉非常適合健身、運動者食用。因為相較於其他用來補充醣類的食物（如吐司等主食），香蕉方便又營養；而和具抗氧化功能的機能性運動飲料比，香蕉便宜又健康。

▲釋迦長的像佛的頭，不適合放在供桌。（圖／翻攝自pixabay）

不適合拜拜的水果：

關於不適合拜拜的水果，眾說紛紜，最常聽見的幾個選項，如釋迦因長的像佛頭，拜了有不敬的意味，而芭樂、百香果，因為子很多不易消化也較不適合，另外也有像是空心的水果，如蓮霧會漏財，太酸澀的水果如檸檬也較不適合拿來拜拜。