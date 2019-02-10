好女孩慢一步就被追走！你還信「佛系戀愛」？魯一輩子

▲佛系戀愛，看似隨遇而安，背後藏消極心態可能對人生幫助不大。（圖／出自卡通「山丘之王」）

文／亞當老師

網路上一張極富趣味的圖片，是一個剃了頭的男孩，身材有點臃腫，但是卻有模有樣禪座在床前，外加一柱清香。開始他自我的禪修之旅。但最讓人感到有趣的是就是仿間有很多PS的圖片，讓這張圖製成了無數版本，像是『佛系戀愛追求法』、『佛系上班族』、『佛系愛情』、『佛系警察』、『佛系減肥法』等等。

這些系列圖當中的中心思想都比較負面，透過『佛系』一詞，道盡了人生態度中，懶散、消極、逃避現實、混日子、不做事的負面特質，用一種看似看破紅塵的態度，來合理化自己『無所謂』、『沒關係』、『不負責』的人生態度。

當然如果你是對於『佛系』定義較為講究的朋友，也會發現，在不同文化對於詞的意義也不同。在日本，「佛系」比較是專指戀愛方面無欲無求、隨遇而安，沒有對象也無所謂的一種心態。

後來「佛系」這個詞傳到了韓國、中國、台灣、香港等地又昇華成了一種「怎樣都可以、怎樣都無所謂、看淡一切」的心理狀態。至於我上面提到的PS圖片，則是將佛系的意境，升級為更為消極負面的情況。

而我這篇文章也是鎖定在負面消極的『佛系戀愛追求法』為出發點。接下來我會以社會及因果的角度來探索，若信奉『佛系戀愛追求法』之所以失敗的主要因素。

▲主動出擊尋找真愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

一、不主動

光是這一點， 就已經脫離現在這個社會的運作法則。反觀過去100年前，在那個媒妁之言，科技不發達的時代，確實男方不主動，也一樣可以娶到老婆。但現在時代不同了，除了女性主義抬頭，女人會去尋找自己真正理想對象外，隨著網路發達，要追一個女生的競爭，已經從少數人區域性的競爭，擴展到全世界的競爭。

也就是你要追的對象，如果她也熱衷於網路交友，那你想要打敗的競爭者，是遍及全世界的，既然有那麼多的競爭者存在，那你怎麼可能用這種佛系不主動的思維，去看待這個局面呢？那你又要歷經多久的時間，才會單純靠著等待來獲得緣份？

二、不約會

約會這件事算是男女雙方認識彼此必經的過程，因為透過約會，雙方的言行舉止、一舉一動都能夠真正的反射出真實的內涵，這也是讓對方，真正了解你是否是那個『對的人』最快的途徑。

也許會有人說，我跟我女朋友是在網路上，在還沒見面之前就已經在一起了，當然我不否定這樣子確實存在，因為我跟我女友之間就是沒約會先在一起的。

但是在一起的關鍵，還是取決於『聊天的品質』如果你在聊天的過程當中，就足以讓對方充分的了解你，自然也許不需要到約會，對方就已經答應跟你在一起。反之，如果你不清楚如何提高『聊天品質』。若堅持依賴不約會就在一起，這機率大概有多少，我相信你心裡也有數。

▲透過社群軟體，可以互相交流、培養感情。（圖／翻攝PAKUTASO）



三、不傳訊息

俗話說得好『感情是聊出來的』這句話就是在說明，要讓一個女生對你的感覺，逐漸從陌生到熟悉，從普通到有感覺，這絕對是一個雙方你一言我一句，累積而成的結果。如果你不傳訊息，不跟女生交流，這感覺該如何產生？難道一段感情真的是天上掉下來的禮物嗎？

四、不經營感情

繼續前面提到的說法，要透過交流來加深彼此的印象，進而產生好感，增加彼此的在一起的機會，這都是經營感情必要的付出。所謂『窈窕淑女，君子好逑』這次充滿競爭的世界當中，只要女未嫁，依然允許其他競爭者持續追求，若你沒有經營雙方感情，那遲早女生都會被其他更用心的追求者追走。

五、不參加社交活動

根據我輔導的經驗，很多男性都有這方面的苦惱。苦惱自己的生活圈小，苦惱說自己身旁的同事都是比自己年紀大，或是都不是自己的菜，或是說同事都是男生，就一直說自己找不到對象。

▲不願經營感情、參加社交活動，卻抱怨沒機會認識女生。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



甚至很多這樣子的人都說自己是週休二日，那問題來了，明明就有時間週休二日，有時間去參加社交活動，但是卻把時間用在宅在家，看著電視，玩手機電腦，卻一直抱怨認識不了女生，這不是一件很矛盾的事情嗎？

或是有些人會說透過網路交友都認識不了女生、女生都不理他等等，但問題是你有在穿著打扮、個人大頭貼、個人介紹及聊天模式下功夫嗎？如果都沒有做任何努力，卻一直抱怨，這不是也是矛盾？

六、專注於工作、賺錢

還有一種人，會抱持一種逃避的心態，就是認為我只要把我的工作做好，錢賺夠多，女生自然倒貼。這就是所謂的『麵包』理論，然而當女性主義抬頭之後，女生要選擇的不只是麵包，精神生活上也是另外一塊需求。當男性已經把心力全放在工作賺錢，卻無心去經營精神生活，缺乏培養自己的聊天應對能力，那女生又怎麼願意把她的青春、時間交出來跟你交往呢？

本文總結：

希望透過這篇文章，讓想用佛系態度來面對人生與戀愛的男性。不妨仔細思考本文提到的這些矛盾。佛家也講究因果，若沒有因，哪來的果，值得深思。

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99