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愛吃海鮮、竹筍竟引「尿路結石」　5種地雷食物你常吃？

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腰痛,背痛。（圖／達志／示意圖）

▲一名患者突然一陣腰痛，就醫確診尿路結石。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名48歲有糖尿病史的趙小姐，平常愛吃海鮮和竹筍，某天突然腰後一陣劇痛，強烈的嘔吐伴隨而來，就醫經由電腦斷層掃描發現，一顆大約1.2乘以0.5公分的結石，卡在左側輸尿管上端靠近腎臟的位置。醫師提醒，尿路結石和飲食習慣密切相關，要避免攝取過多「肉類、海鮮、竹筍、香菇、木耳」，富含高蛋白或高嘌呤，以免代謝成尿酸。

收治該病例的台北慈濟醫院泌尿科許竣凱醫師指出，台灣常見的尿路結石種類包括草酸鈣、磷酸鈣和尿酸，主因是飲食習慣太鹹、攝取過多動物性蛋白質、喝水量不足、長期臥床或遺傳，常見症狀包括腰痛、血尿、腹脹、嘔吐，患者男性多於女性，但女性較容易出現發燒、敗血性休克、腎功能退化等併發症。

醫師會依據結石的位置、質地軟硬、大小來選擇處理方式。許竣凱說明，0.5公分以下的結石，有機會在兩星期內經由尿液排出來。特別要注意的是，結石大小與疼痛並無直接關係。

尿路結石。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲該名案例左側輸尿管上端靠近腎臟有一顆小結石。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

臨床上也曾遇過有些患者的結石很小，但卡在輸尿管，引發劇烈絞痛而到急診，即時處理並保全腎功能；另外也有不少因結石造成腎功能損傷的個案，因為疼痛不明顯，延誤治療，結石越長越大，直到完全阻塞，造成無法挽回的腎功能損傷。

目前治療上可用運用軟式輸尿管鏡，由尿道進入腎臟和輸尿管，以雷射將結石磨碎。許竣凱解釋，角度較為靈活，前端可以達到270度彎曲，可深入腎臟各個角落，配合雷射將結石磨碎至細沙後排出體外，過程中沒有傷口、出血量低，並可同時處理多顆腎結石，克服過去因腎臟結構、成分、流血風險難以治療的個案。

許竣凱提醒，飲食要少鹽低鈉，每日飲水量最好達到2000c.c，讓尿液稀釋；另外，過量的維他命C可能代謝成草酸，也不宜補充過多，尿路結石的復發率高，曾經接受手術的患者或是合併糖尿病的患者，每半年需回診追蹤，以便及早發現、及早治療。

尿路結石。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲台北慈濟醫院泌尿科許竣凱醫師。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 尿路結石 尿酸 腎臟 台北慈濟醫院 許竣凱
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