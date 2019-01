星巴克最肥4飲品！1杯熱量比白飯高...專家教：點餐3秘訣

▲星巴克飲料中,要注意幾款品項熱量超高。(圖/翻攝自pexels)



文/營養師孫語霙

喝膩了比較單調的美式咖啡和拿鐵,人們通常會開始嘗試一些具有變化性的飲料,於是「瑪奇朵」或是各種「特殊風味那堤」便誕生了,而這些飲料的變化性很大,常常隨著季節推出新口味,像是聖誕限定的太妃核果那堤、區域限定的薑餅香那堤...,不過組成都是大同小異的。

喝了會胖的飲品──特殊風味那堤、瑪奇朵、摩卡、星冰樂

第一款易胖的飲品是「瑪奇朵」,以「焦糖瑪奇朵」為例,組成為「香草糖漿+鮮奶+咖啡+奶泡+焦糖醬」,大量的糖漿和焦糖醬讓這款飲料的精製糖爆表,一杯大杯(473ml)的焦糖瑪奇朵,熱量為277大卡,含有32g的糖,已經超越世界衛生組織建議每日攝取精緻糖量25g了(以一般成人2000大卡做計算)。

而另一款更易胖的飲料是「特殊風味那堤」,以最近聖誕節前夕很夯的「太妃核果那堤」為例,即「牛奶+濃縮咖啡+太妃核果糖漿+鮮奶油+太妃蜜糖碎片」(好費工XD),因為加了糖漿、鮮奶油及蜜糖碎片,因此整體熱量會大幅提升,一杯大杯的太妃核果那堤,熱量359大卡,油脂含量為17.2g,含糖量就為37g,一杯飲料的熱量比一碗白飯還要高,你說是不是很驚人啦。

▲摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵含有鮮奶油及糖漿。(圖/免費圖庫pxhere)

最後一款最肥的是「摩卡咖啡」,摩卡咖啡雖然名字聽起來沒有什麼殺傷力,但它的組成是「黑咖啡+鮮奶+摩卡醬+鮮奶油」,一杯大杯的摩卡熱量364大卡,17.1g脂肪及35g的糖;「摩卡可可亞咖啡」熱量更高,一杯大杯得摩卡可可亞咖啡熱量為430大卡,油脂為21.8g、糖38g,相當於4茶匙的油及近8顆的方糖。

最後,補充一下,星冰樂的組成也有異曲同工之妙,大致上也是咖啡/茶+鮮奶+各種糖漿+鮮奶油+可可/焦糖碎片,所以熱量也都是很驚人,大約介於250~650大卡。

例如:香草風味那堤、焦糖瑪奇朵、太妃核果那堤、摩卡、熱巧克力、星冰樂

真的很想要喝這類的飲品怎麼辦?

答案就是點中杯的、減少糖漿、去除鮮奶油。

星巴克店員透漏,糖漿是可以調整的,最少可壓1/2下(中杯標準為2下),如此就可以把糖量減少75%的糖囉。另外,去除1份鮮奶油,相當於去2份油脂,約90大卡,降低整杯飲料的油脂含量。

如此一來,就可以大幅降低含糖量及油脂量,就比較不會造成身體的負擔囉!

