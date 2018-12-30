過一年有長進嗎？挑戰年終20道問題...一事無成還有救！

點評: 看來...我還不廢啦

▲過去一年有沒有到其他國家旅行、有沒有新發現與學習？（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

2018年即將過去了，當你正懊惱自己怎麼過一事無成，先別急著難過或訂定明年的新目標！社會心理學家Alice Boyes博士指出，人們回顧自己忙碌的生活，往往忽視自己已經做到的項目，轉而陷入自我批評與苛責，透過這20道問題，可以幫助你回想這一年的學習，讓你更有動力面對2019年！

Q1.這一年有沒有什麼新發現？你是否更了解自己的所愛？可能是發現一道美味的食譜、一個播客（Podcast）或者你加入了健身房，並開始享受運動等等。

Q2.這一年中遇過最大的驚喜與突破？例如過去被老闆懷疑你的能力，如今你卻證明自己能夠勝任，又或者你害怕去參加會議，但你現在已經不怕了。

Q3.回想你這一年最自豪的成就？如果一時之間很難回想起來，可以試著在春、夏、秋、冬每個季節思考一下得到了什麼？與其想擠出完美答案，不如選你的第一直覺想到的那件事。

Q4.這一年最滿意的購物經驗是什麼？為什麼？比如一台CP值高又幫了大忙的掃地機器人！

Q5.你過去一年中，養成的新的好習慣是什麼？無論多小都可以，比如晚上記得幫筆記型電腦充電，並且再使用時把電源線拔掉。

▲想想你遇到的難題以及想感謝的人事物。（圖／翻攝自pixabay）

Q6.過去一年終於不再逃避、終於鼓起勇氣去面對的難題？比如面對信用卡卡債，或者開啟一段艱難的交流與對話。

Q7.這一年在關係上的重大進展？比如你跟好久沒有見面的好友再度接上線，或在某次家庭聚會中，發現家人親戚對自己的關懷與支持，抑或是在愛情關係中，你找到了心儀的另一半！

Q8.回想一件你曾經尋求他人的幫助的事情？而且你很慶幸還好當初有這麼做。

Q9.這一年你想感謝哪些人？

Q10.還記得你這一年在哪些目標上有進步嗎？比如早點睡覺、保養臉蛋、吃更多蔬菜等。

Q11.想想你放棄了哪些目標？且很高興選擇這樣做，因為你終於看清它並非是你優先投入

的項目。

Q12.你學到了什麼新技能？比如烹飪、維修等任何你有興趣的東西。

Q13.舉出一個你這一年最喜歡的小確幸？

▲一年又過去了，你有更加了解自己了嗎？（圖／翻攝自pixabay）

Q14.這一年下來有沒有改變什麼主意？

Q15.你喜歡處在怎麼樣的環境？待在家裡或者更喜歡外出旅行？

Q16.這一年有沒有扭轉了哪些自己的偏見與認知？

Q17.你嘗試了哪些東西，雖然沒有成功，但追求過程中，對你產生正向的影響？

Q18.你曾幾何時更認真、積極的看待自己？並意識到自己有強大的內心與力量？

Q19.你在生活中運用了哪些科技或學習法幫助你？對你還說還有效嗎？

Q20.有哪些目標是你每一年都會遵循與堅持的？

這20個題目，如果覺得太多，你也可以嘗試回答奇數題或偶數題，如果你時間緊迫，也可以從中挑五個喜歡的題目作答，也會對你有所幫助。另外，時間充裕的人，可以跟拿這些題目跟自己的另一半和兄弟姊妹們交流對話，也會為你帶來滿滿的啟發與鼓勵。