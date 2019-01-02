收假症候群「白天一條蟲」　精神醫教3招度過7天調適期

▲收假症候群「白天一條蟲」，上班族好厭世。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

元旦4天連假結束，學生與上班族也回歸正常上班上課，但有部分族群的心仍停留在休假中，早上爬不起來，面對工作與講台也無法集中。精神科醫師建議，長假過後若想避免收假症候群，可以從飲食、運動著手，睡前寫感恩日記，把放假時做的快樂事情記錄下來，也能讓心情變好，進而對下段假期有所期待。

開業精神科醫師楊聰財表示，會出現收假症候群主要有2個原因，一是放假時作息被打亂，二是大腦機制太放鬆，以致到了真的該上班的時間，會需要一段適應期，恢復期因人而異，但大多需要3至7天才能調整回來。

楊聰財提到，收假症候群最主要的特徵就是「白天一條蟲，晚上一條龍」，有些人休假第一天回來還沒感覺，但回到職場步調變快，加上被上司責罵，事情堆疊起來，就會造成焦慮、挫折，嚴重還會惡化影響晚上睡眠。

該如何減緩收假症候群發生？楊聰財建議，可以養成良好運動習怪，每週做3天、每次30分鐘運動，中度有氧包括慢跑、快走、騎腳踏車、跳舞等，都是不錯的選擇，因為運動後會釋放讓注意力集中的多巴安、減少煩惱焦慮的血清素以及降低憂鬱的腦內嗎啡，對收假後心情低落的族群大有幫助。

此外，飲食調控也對調適收假症候群有幫助。楊聰財提到，台灣人的習慣就是在連假期間大吃大喝，一來有增加體重風險，二來高熱量也容易精神不集中，建議開始上班後以「輕食」為主，提高蔬菜水果攝取比例，並養成睡前寫感恩日記習慣，進而讓心情越來越好。