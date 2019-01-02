改善血汗護理「健保重砸10億」　護病比優等生加成達20%

▲血汗護理一直為業界詬病。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

台灣護理師長年過勞，一人要照顧8名以上病患。健保署今（2）日宣佈挹注10億解決護病比過高問題，其中6.14億用於調升護病比加乘率、3.72億用於提升重症護理照顧品質，加乘率級距也從去年的3%至14%調整為2%至20%，吸引醫院補充人力，邁向「優等生」之路，新制溯及107年12月1日起實施。

健保署醫管組副組長劉玉娟表示，健保署自104年1月起挹注12億元用於推動「護病比與健保支付連動」，當醫院全日平均護病比達特定範圍時，住院護理費可獲得9%至11%之加成。為鼓勵醫院重視護理人員工作環境，106年5月再調整護病比加成級距，由3級調整為5級，加成率調整為3%至14%。

▲健保署將砸10億元改善護病比。（圖／記者嚴云岑攝）

劉玉娟舉例，在護病比加乘最高11%的年代，醫學中心要做到1比8護病比就能拿到最高11%加乘，106年調整級距後，新增了小於1比7、1比7.0~7.4與1比7.5~7.9三種護病比，分別可拿到14%、12%與9%加成，若只做到1比8護病比，加成僅剩6%。

今年調整的護病比加成率級距，則是於去年11月支付標準共擬會議上通過，須經過預告後、再由衛福部核定公告，以致延宕至今日實施，不過，為了鼓勵護理人員，健保署也將生效日回推至去年12月1日。

「護病比新級距目的在於區分優等生！」劉玉娟表示，若醫院做到1比8的護病比，加乘率只剩下2%與5%，但若小於1比8，加乘率則大幅提升，分別為1比7.5~7.9可拿到14%、1比7.0~7.4則有17%，至於做到小於1比7者，健保將給予最高20%加乘。

▲ 全日平均護病比加成率調整對照表。（圖／健保署提供）

劉玉娟提到，以醫學中心來看，105年有67%可達成1比8護病比、106年提升到84%。至於106年新增的1比7護病比，當年僅14%達標，107年數據雖在統計中，但單就上半年資料來看，共有16%達標，已有微幅進展。

今年健保共挹注20.74億用於護病比加乘率上，劉玉娟表示，希望能藉由護病比加乘率，提高醫院捕充護理師人力的意願，將護病比將至1比7以下，給予民眾更好的照顧。