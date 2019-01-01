跨年夜後將現「流感小高峰」　淋雨、吹冷風的你當心了

▲台北跨年晚會人潮擠爆信義區，民眾撐傘歡乎迎接2019。（圖／記者趙永博攝）

記者嚴云岑／台北報導

2018年跨年夜全台冷颼颼，台北更伴隨著不小雨勢，不僅壓軸登場的阿妹被淋到脫妝直喊冷，台下民眾也全成落湯雞。疾管署表示，濕冷低溫的天氣利於流感流行，雖然今年流行期比去年晚了半個月，但以往跨年後都會出現一波「小高峰」，提醒有淋到雨的民眾，應該做好防護措施，若出現發燒等感冒症狀，應儘早到醫院檢查。

國內流感疫情持續升溫，依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診人次計7萬4470，近期持續呈上升趨勢；流感併發重症病例新增20例，其中9例感染H1N1、8例感染H3N2為多，另新增2例流感死亡病例，均感染H3N2。

疾管署副署長羅一鈞表示，上週2例死亡個案分別為61歲的中部女性與93歲的北部男性，2人皆未接種流感疫苗，前者發病13日因多重器官衰竭過世，後者則是在發病8天後被肺炎與敗血性休克奪命。20例重症患者中，年紀最小者為2歲男童，目前仍在住院中。

▲元旦連假北部又濕又冷。（圖／記者季相儒攝）

羅一鈞提到，今年受到暖冬與病毒株更換影響，流感流行期比去年晚了半個月，「下週才會進入流行期」，而目前預估高峰會落在春節前後，雖不會有大流行，但流行時間會延長至2月底、3月初，春節急診雍塞情形有望減緩。

最後，羅一鈞提醒，若不想在連假一結束就染流感，參加跨年的民眾應落實勤洗手，有呼吸道症狀應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

疾管署因應流感疫情，也從2018年12月1日起已擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，除了原本的5歲以下、65歲以上民眾外，另增加「有發燒之類流感患者，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」。如果在流感症狀後出現呼吸困難、發紺、意識改變等重症危險徵狀，應儘速至大醫院就醫診治，以降低重症、死亡發生機率。