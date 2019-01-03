28歲雙眼全盲　人工電子眼讓他用大腦再次「看」到兒子

▲左先生帶著人工電子眼與母親合影。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

34歲的左先生是色素性視網膜失養症患者，原本僅有部分勢力缺損及夜盲，但隨著年紀增長視力惡化，28歲就雙眼全盲，睜眼只見黑白，再也看不到剛出生的兒子，所幸去年接受電子眼移植手術，透過電極刺激視神經讓大腦「看」到影像，現在已可辨識形狀與英文字母，也能再次見證兒子的成長。

林口長庚電子眼團隊召集人黃奕修表示，色素性視網膜失養症是遺傳性基因病變所致，流行率約1/4000，台灣病患數約8000至1萬人，病人最初會出現夜盲與視野萎縮症狀，因為視網膜不能再生，一旦受損就無法恢復，終致全盲，成為重度殘障，造成生活諸多不便。

▲黃奕修召集人指出人工電子眼電極裝設位置。（圖／記者嚴云岑攝）

左先生回憶，他是在16歲時與朋友去海邊玩時發現看不到路，需要朋友引導，進而覺得自己「怪怪的」到醫院檢查，輾轉確診色素性視網膜失養症，雖然視力逐漸退化，但還是正常上課、上班，直到23歲時因視野只剩中間，開車左轉時不小心撞到一位帶著小孩的媽媽，才讓他驚覺事態嚴重。

雖然積極治療，但左先生的視力卻每況愈下，最終在28歲時雙眼全盲，那時他的兒子才1歲多。他感慨，自己腦中只有兒子剛出生不久時的彩色影像，也見不到一手把他拉拔長大的媽媽，感謝後來長庚給予機會，讓他能夠重見光明，現在已可自行過馬路、搭大眾交通工具，32歲起也開始接受按摩訓練，開啟事業第二春。

▲林口長庚人工電子眼團隊獻花給左先生。（圖／記者嚴云岑攝）

林口長庚2017年幫首位色素性視網膜失養症病患完成人工電子眼手術後，已陸續完成7例，日前更榮獲美國Second sight團隊頒發「人工電子眼亞洲卓越中心」認證，肯定手術、復健與電子系統已達世界級水準，為亞洲地區的技術指導者。

黃奕修表示，電子眼是在眼睛外面裝天線、並在是神經內貼刺激點，利用類似悠遊卡無線原理，把天線接收到的訊息投射進視神經中，經由神經傳導到大腦，因此病患頭轉向哪裏，大腦就能看到相應位置的影像，約96%的患者可看見正方形、圓形、三角形等物體；約60%患者可見10公尺以外的物體，並可朝目標物行走及執行動作，預後最佳視力接近0.05。