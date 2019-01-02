▲年過八十開脊椎怕癱瘓！長庚研究幫患者「打破禁忌」。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

85歲的陳爺爺有高血壓病史，罹患下背痛併坐骨神經痛10多年，起初症狀輕微，但自從邁入80大關，症狀愈發嚴重，走不到3分鐘就因下肢痠麻需要休息，做復健也不見改善，核磁共振確診為第四、五腰椎脊椎管狹窄壓迫腰椎神經，接受「腰椎後位減壓融合骨釘固定手術」後，不僅下背痛症狀大為緩解，每天早上還可健走30分鐘。

收治患者的林口長庚骨科主治醫師廖振中表示，隨著年齡增加，越來越多患者會出現腰椎滑脫或腰椎側彎合併椎管狹窄症等退化性疾病，疼痛部位從腰延伸至臀部或大腿後側，有些人走一小段路，雙側下肢都有抽痛、麻木感，必須停下來休息才能緩解，此時就需靠手術介入。

不過，廖振中提到，許多長者對於脊椎手術都有恐懼感，擔心手術不成功造成癱瘓，成為自身與家族負擔，因此很多80歲以上的長者聽到手術建議時都會問，「我活到這麼大歲數，開刀好嗎？」

▲走3分鐘就腳麻！85歲爺爺做完腰椎手術，每天可健走30分。（圖／示意圖，非文中當事人／長庚醫院提供）

為了消除疑慮，林口長庚針對38位超過80歲且接受腰椎手術的病患做回溯性研究，結果顯示骨融合達成率約82%，與65～79歲對照組病人的89%相差不多，顯示年齡不再是接受腰椎減壓鋼釘融合手術的禁忌，研究成果已刊登於2018年5月脊椎手術的頂級醫學雜誌「The Spine Journal」。

廖振中表示，研究發現，80歲以上的病人術後隔天就能坐起、3~4天後即可進行站立與走路訓練，持續追蹤2年，38名患者忠，僅有5人有鋼釘鬆脫、肺炎、尿路感染、傷口表面感染等輕微的併發症，另有5人新增壓迫性骨折之骨質疏鬆，但沒有神經損傷情形。

台灣民眾平均壽命逐漸加長，根據世界衛生組織預估，到2050年全球的男性平均壽命為81.1歲，女性為86.6歲，因此需要接受脊椎手術的年長者恐將增多。廖振中提到，此項研究可知，年齡並非接受腰椎減壓鋼釘融合手術的禁忌，長者只要經由適當的評估與術前準備，也能安心接受脊椎手術。